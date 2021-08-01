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Якоб Каджая в поединке на Олимпиаде с кубинцем Акостой Фернандесом

Кто выступит от Грузии на Олимпиаде в Токио 2 августа – представление спортсменов

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (65)
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В десятый соревновательный день на Олимпиаде в Токио сборную Грузии представят два спортсмена – борцы греко-римского стиля Якоб Каджая и Георгий Мелия

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)

Борец Якоб Каджая
© AP Photo / Anvar Ilyasov
Борец Якоб Каджая

Накануне Каджая удачно провел свои схватки и вышел в финал своей весовой категории. Согласно регламенту турнира, медали разыгрываются на следующий день после начала выступлений спортсменов.

Таким образом, грузинский борец поединок за золотую медаль проведет с действующим олимпийским чемпионом кубинцем Михаином Лопесом Нуньесом.

Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио станет второй в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял итоговое седьмое место. С тех пор прошло пять лет, и сейчас Каджая вполне может рассчитывать на звание олимпийского чемпиона.

Георгий Мелия – греко-римская борьба (-97 кг)

Георгий Мелия – греко-римская борьба
GeoWrestling / FB / Kadir Caliskan
Георгий Мелия – греко-римская борьба

Игры в Токио станут для 24-летнего Георгия Мелия дебютными в карьере. На юниорском и молодежном уровне грузинский борец показывал серьезные результаты. В 2016 году он стал чемпионом мира среди юниоров, а в категории до 23 лет дважды поднимался на пьедестал чемпионатов мира – бронза в 2018 и серебро в 2019.

На взрослом уровне Мелия пока не может похвастаться такими результатами. На чемпионатах Европы он занимал 10 и 17 место, а на чемпионате мира в 2019 году был пятым.

Очень хочется надеяться, что если на первой для себя Олимпиаде Мелия и не завоюет медаль, то Игры в Токио станут для него отличным опытом для дальнейших побед.

На данный момент в копилке сборной Грузии пять медалей – одна золотая, три серебряных и одна бронзовая.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (65)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио

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