Кто выступит от Грузии на Олимпиаде в Токио 2 августа – представление спортсменов

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)
Накануне Каджая удачно провел свои схватки и вышел в финал своей весовой категории. Согласно регламенту турнира, медали разыгрываются на следующий день после начала выступлений спортсменов.
Таким образом, грузинский борец поединок за золотую медаль проведет с действующим олимпийским чемпионом кубинцем Михаином Лопесом Нуньесом.
Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио станет второй в карьере. На Играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял итоговое седьмое место. С тех пор прошло пять лет, и сейчас Каджая вполне может рассчитывать на звание олимпийского чемпиона.
Георгий Мелия – греко-римская борьба (-97 кг)
Игры в Токио станут для 24-летнего Георгия Мелия дебютными в карьере. На юниорском и молодежном уровне грузинский борец показывал серьезные результаты. В 2016 году он стал чемпионом мира среди юниоров, а в категории до 23 лет дважды поднимался на пьедестал чемпионатов мира – бронза в 2018 и серебро в 2019.
На взрослом уровне Мелия пока не может похвастаться такими результатами. На чемпионатах Европы он занимал 10 и 17 место, а на чемпионате мира в 2019 году был пятым.
Очень хочется надеяться, что если на первой для себя Олимпиаде Мелия и не завоюет медаль, то Игры в Токио станут для него отличным опытом для дальнейших побед.
На данный момент в копилке сборной Грузии пять медалей – одна золотая, три серебряных и одна бронзовая.