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Якоб Каджая

Девятый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (66)
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Девятый соревновательный день Олимпиады в Токио подарил сборной Грузии шанс на вторую золотую медаль. Серебро, четвертое по счету, уже гарантированно есть. Спасибо, Якобу Каджая.

Якоб Каджая – греко-римская борьба (-130 кг)

Якоб Каджая в поединке на Олимпиаде с кубинцем Акостой Фернандесом
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Якоб Каджая в поединке на Олимпиаде с кубинцем Акостой Фернандесом

Для 27-летнего Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. Пять лет назад грузинский борец занял итоговое седьмое место. Сейчас Каджая уже в финале и гарантированно получит серебряную медаль.

На пути к финалу Каджая победил Матти Коусманена из Финляндии (9:0), Сергея Семенова из России (3:1) и чилийца Акосту Фернандеса.

Якоб Каджая
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Грузинский борец Якоб Каджая вышел в финал Олимпиады в Токио

Полуфинальное противостояние против южноамериканца получилось для Каджая самым сложным. Схватка проходила в равной борьбе, и первым предупреждение получил грузинский борец. Второе предупреждение от судей досталось уже Фернандесу. Поединок так и закончился – 1:1, но так как последним был предупрежден чилиец, путевку в финал получил Каджая.

Кстати, в финале Каджая предстоит серьезнейшее испытание. За золото ОИ в Токио грузин будет бороться с Михаином Лопесом Нуньесом из Кубы, который является трехкратным Олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2016) и пятикратным чемпионом мира.

Встреча Каджая с Лопесом состоится 2 августа.

Помимо Каджая, 2 августа сборную Грузии представит еще один борец греко-римского стиля – Георгий Мелия (-97 кг). Можно сказать, что Мелия не повезло с жеребьевкой, потому что в первом же поединке грузин встретится с первым сеяным на олимпийском турнире – Мусой Эвлоевым из России.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (66)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио

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