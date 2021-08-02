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Теннисистка Екатерина Горгодзе

Грузинская теннисистка выиграла турнир в Польше

© AFP / THOMAS KIENZLE
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (126)
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Sputnik Грузия
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Благодаря этому успеху Горгодзе значительно улучшит свои позиции в списке сильнейших теннисисток мира и переместится на 164 место

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (185 номер в рейтинге WTA) стала победительницей турнира из серии ITF в польском городе Гродзиск-Мазовецкий.

В финале Горгодзе в трех сетах обыграла француженку Хлоэ Паке (249) – 7:6, 0:6, 6:4. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе
photo: Eko Gorgodze / FB
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Благодаря этому успеху Горгодзе значительно улучшит свои позиции в списке сильнейших теннисисток мира. В обновленном рейтинге WTA грузинка поднимется на 21 позицию и переместится на 164 место.

Лучшая позиция 29-летней Горгодзе в рейтинге WTA была в июле 2019 года. Тогда грузинская теннисистка располагалась на 144 месте.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (126)
Теги:
Грузия, теннис, Екатерина Горгодзе

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