Грузинская теннисистка выиграла турнир в Польше

Благодаря этому успеху Горгодзе значительно улучшит свои позиции в списке сильнейших теннисисток мира и переместится на 164 место

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (185 номер в рейтинге WTA) стала победительницей турнира из серии ITF в польском городе Гродзиск-Мазовецкий.

В финале Горгодзе в трех сетах обыграла француженку Хлоэ Паке (249) – 7:6, 0:6, 6:4. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

Благодаря этому успеху Горгодзе значительно улучшит свои позиции в списке сильнейших теннисисток мира. В обновленном рейтинге WTA грузинка поднимется на 21 позицию и переместится на 164 место.

Лучшая позиция 29-летней Горгодзе в рейтинге WTA была в июле 2019 года. Тогда грузинская теннисистка располагалась на 144 месте.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.