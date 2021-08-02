"Ахмат" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" и "Сочи"

Второй тур чемпионата России по футболу завершится матчем в Грозном, в котором "Ахмат" примет "Сочи". В предстоящей игре хозяев ждет серьезная поддержка – болельщики смогут заполнить трибуны ровно на половину.

В стартовом матче нынешнего розыгрыша РПЛ "Ахмат" не без труда, но все же разобрался 2:1 на выезде, с вернувшимися из ФНЛ "Крыльями Советов". Грозненский клуб ударно провел первый тайм и после голов Уткина и Конате вел 2:0.

Однако сразу после перерыва хозяева взялись за дело и уже на 49 минуте сократили отставание. "Крылья" очень неплохо провели вторые 45 минут и даже могли зацепиться за ничью, окажись удар Ивана Сергеева чуть точнее. Но везет тому, кто везет, и подопечные Талалаева увезли из Самары три очка. Сейчас у них есть отличный шанс закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

© photo: Sputnik / Anton Denisov Футбол. Кубок Париматч Премьер. Матч "Химки" - "Сочи"

Дело в том, что "Сочи" дебютировал на европейской арене и уже провел один раунд в Лиги конференций УЕФА. По сумме двух матчей сочинцы обыграли азербайджанский клуб "Кешля" со счетом 7:2 (3:0 дома и 4:2 на выезде). Сейчас подопечных Владимира Федотова ждет более серьезный и опытный соперник – сербский "Партизан". Первая игра состоится уже пятого августа.

Но качественное выступление на евроарене потребовало от клуба жертвы в РПЛ. В первом туре "Сочи" неожиданно для многих уступил новичку премьер-лиги – "Нижнему Новгороду" (0:1). Как мне кажется, нечто подобное произойдет и во встрече против "Ахмата".

Несмотря на все вышеприведенные аргументы, букмекеры считают именно "Сочи" фаворитом предстоящей игры. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,5 (против 2,7 у хозяев). Наверное, в первую очередь это обуславливается тем, что в трех последних встречах подряд "Ахмат" проигрывает "Сочи" (0:1, 0:2 и 1:2). Но, думаю, в четвертый раз подряд грозненский клуб не проиграет.

Ставка: победа "Ахмата" в один мяч или ничья за 1,78.

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