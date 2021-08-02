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Каха Каладзе встретил грузинских олимпийцев в тбилисском аэропорту

Каладзе встретил грузинских олимпийцев, вернувшихся из Токио

photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (67)
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Поздно ночью в Грузию вернулась сборная по дзюдо в составе олимпийского чемпиона Лаши Бекаури

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с болельщиками встретил вернувшихся из Токио членов олимпийской сборной Грузии в Тбилисском международном аэропорту и лично поздравил их с успехом.

Каха Каладзе встретил грузинских олимпийцев в тбилисском аэропорту
photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Каха Каладзе встретил грузинских олимпийцев в тбилисском аэропорту

Поздно ночью в Грузию вернулась сборная по дзюдо в составе олимпийского чемпиона Лаши Бекаури, а также серебряных призеров Важи Маргвелашвили, Лаши Шавдатуашвили и Гурама Тушишвили. На родину также вернулась девятикратная участница Олимпийских игр, чемпионка 1988 года Нино Салуквадзе, завершившая спортивную карьеру участием в Олимпийских играх в Токио и грузинские боксеры.

"Это большая радость, наши олимпийцы вернулись в Грузию, и я хочу поздравить всех, кто порадовался их победе и успеху. Я полон эмоций, много людей приехало в аэропорт и встречает наших олимпийцев. Хочу поблагодарить всех, кто здесь присутствует или болеет за наших олимпийцев из дома... У нас все впереди, и я уверен, что побед будет еще больше", – сказал Каха Каладзе.

К десятому дню соревнований в копилке сборной Грузии пять медалей – одно золото, три серебра и одна бронза. Сегодня еще одну медаль команде принесет борец греко-римского стиля Якоб Каджая, который выступит в финале. Будет эта медаль золотой или серебряной – станет ясно через несколько часов.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (67)

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