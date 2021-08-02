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Борец Якоб Каджая с серебряной наградой на Олимпийских играх

Грузия завоевала шестую медаль на Олимпиаде – борец Каджая вице-чемпион Игр

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (68)
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Серебро Каджая стало для сборной Грузии шестой медалью на Олимпиаде в Токио - в активе одно золото, четыре серебра и одна бронза

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Якоб Каджая завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио.

Борец Якоб Каджая и Михаин Лопес Нуньес в поединке на Олимпийских играх
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Борец Якоб Каджая и Михаин Лопес Нуньес в поединке на Олимпийских играх

В финале соревнований в весовой категории свыше 130 кг Каджая уступил многоопытному кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу со счетом 0:5.

Тяжелоатлет Антон Плесной
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Сборная Грузии завоевала пятую медаль на Олимпиаде: Антон Плесной – бронза

Стоит отметить, что Лопес в четвертый раз подряд стал олимпийским чемпионом и побил рекорд легендарного Александра Карелина, у которого было три золота и одно серебро на ОИ.

Серебро Каджая стало для сборной Грузии шестой медалью на Олимпиаде в Токио. В активе грузинских спортсменов одно золото, четыре серебра и одна бронза.

В общекомандном медальном зачете сборная Грузии поднялась на 26 место.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (68)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио

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