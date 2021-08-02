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Олимпийский огонь в чаше на набережной Ариакэ в Токио

Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 3 августа – представление спортсменов

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (69)
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Очередной, 11 соревновательный день, 3 августа, на Олимпиаде в Токио станет очень насыщенным для сборной Грузии - начнут соревноваться сразу пять спортсменов

Рамаз Зоидзе – греко-римская борьба (-67 кг)

Грузинский борец Роман Зоидзе
photo: Levan Niparishvili / FB
Грузинский борец Роман Зоидзе

25-летний Рамаз Зоидзе завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио на квалификационном турнире в Будапеште в марте этого года.

Выступая в юниорском и молодежном разрядах, Зоидзе показывал очень неплохие результаты. В 2016 году борец стал чемпионом мира среди юниоров, а в категории до 23 лет стал серебряным призером мирового первенства (2018).

К сожалению, во взрослых соревнованиях результаты Зоидзе не столь значительны. К самым большим успехам спортсмена можно отнести 11 место на чемпионате Европы 2019 года.

Лаша Гобадзе – греко-римская борьба (-87 кг)

Грузинский борец Лаша Гобадзе
photo: Paata Bakuridze / FB
Грузинский борец Лаша Гобадзе

Лаша Гобадзе – действующий чемпион мира (2019), и вполне естественно, что грузинский борец рассматривается в качестве одного из основных претендентов на олимпийскую медаль. Какого достоинства она будет – покажет время.

Кстати, в том же 2019 году Гобадзе стал вице-чемпионом Европы. В финале грузин уступил представителю Дании – Райбеку Бисултанову.

Лаша Гулелаури – легкая атлетика, тройной прыжок

Олимпиада-2020
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Олимпиада-2020

Лаша Гулелаури во второй раз в карьере примет участие в Олимпийских играх. Правда, его выступление в Рио-де-Жанейро (2016) назвать удачными сложно. Во всех трех попытках у Гулелаури был заступ.

Лучший результат Гулелаури – 16 метров и 87 сантиметров. С уверенностью можно сказать, что если в квалификации на Играх в Токио он покажет хотя бы приближенный результат, то наверняка пробьется в финальную часть соревнований.

Георгий Муджаридзе, Беник Абрамян – легкая атлетика, толкание ядра

Олимпиада в Токио - грузинская сборная
© AFP / BEN STANSALL
Олимпиада в Токио - грузинская сборная

В толкании ядра у сборной Грузии на Олимпиаде в Токио пока не ладится. София Шатиришвили заняла последнее место в квалификации и не смогла выйти в финал. Теперь надежда на мужчин – Георгия Маджаридзе и Беника Абрамяна.

Особенно это относится к опытному 36-летнему Абрамяну, для которого Игры в Токио – вторые в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Абрамян в квалификации показал результат 18.72. Правда, этого не хватило, чтобы выйти в финальную часть соревнований. У Абрамяна богатый опыт выступлений на международных соревнованиях, и можно надеяться, что в Токио наш спортсмен поборется за выход в финал.

Что касается Маджаридзе, то для 23-летнего спортсмена ОИ в Токио первые в карьере. При этом стоит отметить, что на чемпионате Европы 2018 года в Берлине Маджаридзе толкнул ядро на 19 метров и 18 сантиметров.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (69)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио

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