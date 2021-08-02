"Динамо" Батуми узнало потенциального соперника в Лиги конференций УЕФА

Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа. Победитель двухраундового противостояния получит путевку в групповой этап турнира

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Победитель пары "Динамо" Батуми/ "Сивасспор" (Турция) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, в раунде плей-офф турнира сыграет с победителем пары "Локомотив" Пловдив (Болгария) – "Копенгаген" (Дания).

Жеребьевка раунда плей-офф состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа. Победитель двухраундового противостояния получит путевку в групповой этап турнира.

"Динамовцы" Батуми в первом раунде турнира, по сумме двух матчей, обыграли "Тре Пенне" из Сан-Марино со счетом 7:0. Во втором круге подопечные Гии Гегучадзе у себя дома проиграли белорусскому БАТЭ (0:1), но на выезде взяли убедительный реванш – 4:1.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Сивасспора", грузинский клуб проведет 5 августа в Батуми. Ответная игра состоится 12 числа.

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