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БАТЭ – Динамо Батуми

"Динамо" Батуми узнало потенциального соперника в Лиги конференций УЕФА

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210802/252488754/Dinamo-Batumi-uznalo-potentsialnogo-sopernika-v-Ligi-konferentsiy-UEFA.html

Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа. Победитель двухраундового противостояния получит путевку в групповой этап турнира

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Победитель пары "Динамо" Батуми/ "Сивасспор" (Турция) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, в раунде плей-офф турнира сыграет с победителем пары "Локомотив" Пловдив (Болгария) – "Копенгаген" (Дания).

Жеребьевка раунда плей-офф состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Нападающий Динамо Батуми и бывший форвард сборной Грузии по футболу Ладо Двалишвили
photo: FC Dinamo Batumi / FB
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Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа. Победитель двухраундового противостояния получит путевку в групповой этап турнира.

"Динамовцы" Батуми в первом раунде турнира, по сумме двух матчей, обыграли "Тре Пенне" из Сан-Марино со счетом 7:0. Во втором круге подопечные Гии Гегучадзе у себя дома проиграли белорусскому БАТЭ (0:1), но на выезде взяли убедительный реванш – 4:1.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Сивасспора", грузинский клуб проведет 5 августа в Батуми. Ответная игра состоится 12 числа.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (206)
Теги:
футбол, ФК "Динамо" Батуми

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