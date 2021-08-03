12:53 03 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6906
  • 100 RUB4.2578
  • USD3.1042
Поиск
Беник Абрамян

У грузинского олимпийца установили положительный допинг-тест

© AFP / FRANCK FIFE
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (71)
17001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/03/252493684.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210803/252492258/U-gruzinskogo-olimpiytsa-ustanovili-polozhitelnyy-doping-test.html

Толкатель ядра Беник Абрамян должен был выступить на Олимпиаде в Токио сегодня, однако, накануне стали известны результаты его допинг -теста

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Положительный допинг-тест официально подтвержден у члена олимпийской сборной Грузии – толкателя ядра Беника Абрамяна, информацию публикует официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Сегодня Беник Абрамян должен был выступить на Олимпиаде.

Борец Якоб Каджая с серебряной наградой на Олимпийских играх
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Десятый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Пробу у грузинского спортсмена взяли 31 июля. Результаты анализа стали известны накануне и переданы спортсмену. Теперь он будет ждать окончательного решения МОК.

Для 36-летнего Абрамяна Игры в Токио вторые в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Абрамян в квалификации показал результат 18,72. Правда, этого не хватило, чтобы выйти в финальную часть соревнований. У Абрамяна богатый опыт выступлений на международных соревнованиях.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (71)
Теги:
Грузия, Токио, Допинг

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вратарь Португалии Густаво Капдевиль и Лукас Пеллас из Швеции во время гандбольного матча на Олимпийских играх в Токио
Забавная Олимпиада: курьезы Игр в Токио – фото
В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей
В Якутии медведица с медвежатами выпрашивают еду у водителей
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться