У грузинского олимпийца установили положительный допинг-тест

Толкатель ядра Беник Абрамян должен был выступить на Олимпиаде в Токио сегодня, однако, накануне стали известны результаты его допинг -теста

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Положительный допинг-тест официально подтвержден у члена олимпийской сборной Грузии – толкателя ядра Беника Абрамяна, информацию публикует официальный сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Сегодня Беник Абрамян должен был выступить на Олимпиаде.

Пробу у грузинского спортсмена взяли 31 июля. Результаты анализа стали известны накануне и переданы спортсмену. Теперь он будет ждать окончательного решения МОК.

Для 36-летнего Абрамяна Игры в Токио вторые в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Абрамян в квалификации показал результат 18,72. Правда, этого не хватило, чтобы выйти в финальную часть соревнований. У Абрамяна богатый опыт выступлений на международных соревнованиях.

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