В отчетном туре "Рубин" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:0, а Кварацхелия забил третий гол своей команды

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную второго тура РПЛ по версии сразу нескольких изданий.

В отчетном туре "Рубин" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:0, а Кварацхелия забил третий гол своей команды. Для грузинского полузащитника этот гол в составе "Рубина" стал первым с 3 апреля.

"После неяркого выступления в матче против "Спартака" Хвича выдал классный перформанс в Туле. Грузинский футболист вместе с Самошниковым доминировал на левом фланге и нанес по воротам соперника шесть ударов, один из которых стал результативным. Гол лидера "Рубина" стал украшением всего тура", – пишет об игре Кварацхелия издание ФНК.

В аналогичном ключе пишет и издание soccer.ru.

"Нельзя пройти мимо того, как Хвича разбирается с соперниками. На нем едва не заработали красную карточку. Он отдал передачу, после которой Деспотович заработал пенальти. Наконец, грузин забил красивым обводящим ударом из-за линии штрафной. Шикарный футбол, сложно будет удержать его в РПЛ", – пишет издание.

Необходимо также отметить, что Кварацхелия вместе с Ин Бом Хваном и Джордже Деспотовичем стал игроком матча по версии болельщиков "Рубина".

В двух первых матчах РПЛ "Рубин" одержал две сухие победы и, набрав шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице.

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