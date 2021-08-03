Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 4 августа – представление спортсменов

Не хочется заранее загадывать, но в 12 соревновательный день на Олимпиаде в Токио сборная Грузии наверняка пополнит свою медальную копилку. 4 августа на помост выйдет действующий олимпийский чемпион в тяжелой атлетике – Лаша Талахадзе

Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика (+109 кг)

Недавно в соцсетях я наткнулся на любопытную публикацию – что произошло в мире с тех пор, как Талахадзе в последний раз завоевал не золотую медаль? Оказывается много чего! За время достижения грузинского "Голиафа" в США было уже три президента: Обама, Трамп и Байден; в Грузии сменилось несчетное количество премьер-министров; Илон Маск запустил ракету в космос; прошли два чемпионата Европы по футболу и один чемпионат мира. Продолжать можно до бесконечности.

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Лаша Талахадзе. Грузинские олимпийцы

Талахадзе выиграл четыре подряд чемпионата мира (начиная с 2015 года) и пять чемпионатов Европы (начиная с 2016 года). Грузину принадлежат все мировые рекорды в своей весовой категории. Комментарии, думаю, излишни – Талахадзе является главным фаворитом в борьбе за золото Олимпийских игр в Токио.

Для сравнения. На последнем чемпионате мира в таиландском Паттайя (2019) Талахадзе по сумме двоеборья опередил занявшего второе место Гора Минасяна (Армения) на 24 кг (!) – 484 против 460. Как вы понимаете, ни о какой борьбе не было даже и речи.

Очень хочется надеяться, что на ОИ в Токио Талахадзе завоюет свое второе олимпийское золото, а вышеупомянуты список продолжит расширяться.

Рамаз Зоидзе - греко-римская борьба (-67 кг)

photo: GeoWrestling - Georgian Wrestling Federation / FB Грузинский борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе

Помимо Талахадзе, 4 августа сборную Грузии представит борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе (-67 кг), который поборется за бронзовую медаль в своей весовой категории.