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Лаша Талахадзе. Грузинские олимпийцы

Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 4 августа – представление спортсменов

photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (74)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210803/252494703/Kto-vystupit-ot-Gruzii-na-Olimpiade-4-avgusta--predstavlenie-sportsmenov.html

Не хочется заранее загадывать, но в 12 соревновательный день на Олимпиаде в Токио сборная Грузии наверняка пополнит свою медальную копилку. 4 августа на помост выйдет действующий олимпийский чемпион в тяжелой атлетике – Лаша Талахадзе

Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика (+109 кг)

Недавно в соцсетях я наткнулся на любопытную публикацию – что произошло в мире с тех пор, как Талахадзе в последний раз завоевал не золотую медаль? Оказывается много чего! За время достижения грузинского "Голиафа" в США было уже три президента: Обама, Трамп и Байден; в Грузии сменилось несчетное количество премьер-министров; Илон Маск запустил ракету в космос; прошли два чемпионата Европы по футболу и один чемпионат мира. Продолжать можно до бесконечности.

Лаша Талахадзе. Грузинские олимпийцы
photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Лаша Талахадзе. Грузинские олимпийцы

Талахадзе выиграл четыре подряд чемпионата мира (начиная с 2015 года) и пять чемпионатов Европы (начиная с 2016 года). Грузину принадлежат все мировые рекорды в своей весовой категории. Комментарии, думаю, излишни – Талахадзе является главным фаворитом в борьбе за золото Олимпийских игр в Токио.

Для сравнения. На последнем чемпионате мира в таиландском Паттайя (2019) Талахадзе по сумме двоеборья опередил занявшего второе место Гора Минасяна (Армения) на 24 кг (!) – 484 против 460. Как вы понимаете, ни о какой борьбе не было даже и речи.

Очень хочется надеяться, что на ОИ в Токио Талахадзе завоюет свое второе олимпийское золото, а вышеупомянуты список продолжит расширяться.

Рамаз Зоидзе - греко-римская борьба (-67 кг)

Грузинский борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе
photo: GeoWrestling - Georgian Wrestling Federation / FB
Грузинский борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе

Помимо Талахадзе, 4 августа сборную Грузии представит борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе (-67 кг), который поборется за бронзовую медаль в своей весовой категории.

Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (74)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио, спорт

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