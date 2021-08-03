Когда закончится Олимпиада в Токио: церемония закрытия игр 2021

Открытие Олимпиады в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на год, состоялось 23 июля. В состязаниях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта.
Церемония закрытия Игр 2021
Церемония закрытия Игр в Токио начнется в 15:00 по тбилисскому времени на Национальном олимпийском стадионе, который был построен в 2019 году на месте главного стадиона Летней Олимпиады-1964. На стадионе, помимо церемоний открытия и закрытия, проходят соревнования по легкой атлетике.
Церемония закрытия Олимпийских игр начнется парадом спортсменов, на котором один из атлетов команды несет флаг своей страны. Затем президент Международного олимпийского комитета произнесет речь, в которой поблагодарит организаторов и объявит очередные Олимпийские игры закрытыми.
На флагштоках в это время поднимаются три государственных флага: Греции, страны-организатора данной Олимпиады и той, где будут проходить следующие Олимпийские игры.
Затем спускается олимпийский флаг и в развернутом виде торжественно проносится перед центральной трибуной. В чаше гаснет олимпийский огонь, звучит артиллерийский салют и поет хор. На арене начинается праздник, посвященный закрытию Олимпиады в Токио.
Следует отметить, что церемония закрытия Олимпиады в Токио, как и открытия, проходит в новом формате. В частности, организаторы приняли решение отказаться от ярких и дорогих шоу, которыми сопровождались церемонии открытия и закрытия на предыдущих Олимпийских играх.
Кроме того, из-за регуляций, связанных с пандемией коронавируса, церемония закрытия Олимпиады, как и открытия, пройдет практически при пустых трибунах. На трибунах будут присутствовать только представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица – около одной тысячи зрителей.
Несмотря на это, шоу закрытия Олимпиады будет большим праздником для спортсменов и зрителей.
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