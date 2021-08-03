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Федерация легкой атлетики Грузии строго накажет спортсмена за допинг

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (74)
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Федерация осуждает использование запрещенных препаратов в спорте и приносит извинения болельщикам и всему спортивному миру за этот инцидент

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Федерация легкой атлетики Грузии распространила чрезвычайное заявление, после того как Беник Абрамян (толкание ядра) был отстранен от Олимпийских игр в Токио из-за положительной допинг-пробы.

По информации МОК, положительный допинг-тест официально подтвержден у члена олимпийской сборной Грузии – толкателя ядра Беника Абрамяна. Пробу у грузинского спортсмена взяли 31 июля. Результаты анализа стали известны накануне и переданы спортсмену. Теперь он будет ждать окончательного решения МОК.

Беник Абрамян
© AFP / FRANCK FIFE
Грузинский олимпиец отстранен от Игр в Токио из-за положительного допинг-теста

Федерация легкой атлетики Грузии выражает сожаление в связи с этим событием, а также подчеркивает свое осуждение использованию запрещенных препаратов в спорте и приносит извинения нашим болельщикам и всему спортивному миру за этот инцидент.

"Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио произошло неприемлемое ни для одного спортсмена событие. К сожалению, грузинский спортсмен Беник Абрамян был уличен в употреблении запрещенных препаратов. Несмотря на неоднократные допинговые семинары и предупреждения, подобный факт зафиксирован и в нашей спортивной семье", - говорится в заявлении.

При этом в заявлении федерации отмечается, что последний раз Абрамян сдавал допинг-пробы 1 июля и они были отрицательными.

Олимпийский огонь
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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"Федерация же начала исследование о том – когда и при каких обстоятельствах в организм Абрамяна попали запрещенные препараты. По возвращении команды в Тбилиси вопрос будет подробно изучен непосредственно со спортсменом, тренером и врачом команды. В связи с произошедшим 13 августа состоится внеочередное заседание правления федерации. На заседании будут приняты строжайшие меры как в отношении самого спортсмена, так и в отношении тех лиц, которые были вовлечены в данный инцидент", - отмечается в заявлении.

Абрамян должен был выступить на ОИ в Токио 3 августа в соревнованиях в толкании ядра. Однако допинг-пробы, взятые у спортсмена 31 июля, дали положительный результат. Абрамян был отстранен от Игр в Токио и будет ожидать окончательного решения МОК.

Спортсмену может грозить пожизненная дисквалификация.

Для 36-летнего Абрамяна Игры в Токио вторые в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Абрамян в квалификации показал результат 18,72. Правда, этого не хватило, чтобы выйти в финальную часть соревнований.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (74)
Теги:
Грузия, Допинг, Олимпийские игры, Токио

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