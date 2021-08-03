Одиннадцатый день сборной Грузии на Олимпиаде в Токио – результаты

Одиннадцатый соревновательный день на Олимпиаде в Токио, 3 августа, не принес сборной Грузии ни одной медали

Олимпийская сборная Грузии во вторник оказалась в центре внимания СМИ. Хедлайнером новостей стал легкоатлет Беник Абрамян, в крови которого обнаружили запрещенные препараты, говоря проще – допинг.

Беник Абрамян – легкая атлетика (толкание ядра)

© AFP / FRANCK FIFE Беник Абрамян

Для 36-летнего Беника Абрамяна Олимпиада в Токио должна была стать второй в карьере. И, скорее всего, последней. Но красивого конца истории не получилось. Допинг-пробы, взятые у грузинского спортсмена 31 июля, дали положительный результат, и легкоатлет, что вполне логично, был отстранен от соревнований.

Последний раз допинг-тест Абрамян сдавал 1 июля (еще в Грузии), и тогда результаты были отрицательными. Теперь спортсмен будет ждать решения МОК о наказании. Вполне возможно, что Абрамяну грозит пожизненная дисквалификация.

В связи с инцидентом федерация легкой атлетики Грузии сделала чрезвычайное заявление, в котором гарантирует строжайшее наказание Абрамяна, а также приносит извинения всем болельщикам и спортивному миру.

Георгий Муджаридзе – легкая атлетика (толкание ядра)

Беник Абрамян был не единственным представителем Грузии в соревнованиях по толканию ядра. Его партнер по команде Георгий Муджаридзе вышел на старт, но в квалификации показал результат 19 метров 76 сантиметров, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

Еще для одного представителя Грузии в легкой атлетике – Лаши Гулелаури, ОИ в Токио сложились крайне неудачно. В тройном прыжке грузинский спортсмен не использовал ни одной попытки (заступы) и завершил на этом свое выступление в Японии.

Лаша Гобадзе – греко-римская борьба (-97 кг)

photo: Paata Bakuridze / FB Грузинский борец Лаша Гобадзе

Лаша Гобадзе проиграл в первом же поединке Рустаму Асакалову из Узбекистана (5:6). После этого оставалось надеяться на то, что узбекский спортсмен выйдет в финал, и тогда Гобадзе получал право участия в репешаже. Но, к сожалению для грузинских болельщиков, этого не произошло. Уже в ¼ финала Асакалов уступил и лишил Гобадзе шансов на бронзу.

Рамаз Зоидзе – греко-римская борьба (-67 кг)

photo: United World Wrestling Грузинский борец греко-римского стиля Рамаз Зоидзе

Единственным светлым пятном в выступлении сборной Грузии 3 августа стал выход на ковер Рамаза Зоидзе. Грузинский борец дошел до полуфинала, где уступил Мохаммаду Гераей из Ирана. Уже 4 августа Зоидзе примет участие в схватке за бронзовую медаль.

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