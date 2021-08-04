Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 5 августа – представление спортсменов

У Грузии есть неплохие шансы пополнить свою медальную копилку. В этом виде программы нашу страну представят три борца: Авто Кенчадзе (-74 кг), Элизбар Одикадзе (-96 кг) и Гено Петриашвили (-125 кг).

Авто Кенчадзе – вольная борьба (-74 кг)

На молодежном уровне Авто Кенчадзе показывал отличные результаты. В 2017 году грузинский борец стал чемпионом Европы, а год спустя выиграл мировое первенство.

GeoWrestling / FB Грузинский борец вольного стиля Авто Кенчадзе

Перейдя во взрослые соревнования Кенчадзе пока не побеждал на крупных турнирах, но достаточно регулярно оказывался на пьедестале почета. В 2019 и 2020 годах Кенчадзе становился бронзовым призером чемпионатов Европы, а в 2018 году стал вице-чемпионом мира.

Сложно говорить о медальных шансах Кенчадзе на первой для него Олимпиаде, но многое будет зависеть от жеребьевки и состояния самого Кенчадзе в поединке с тем или иным соперником.

Гено Петриашвили – вольная борьба (-125 кг)

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, тогда еще 23-летний Гено Петриашвили завоевал бронзу. Это было большим успехом. В принципе, если и на ОИ в Токио Петриашвили завоюет бронзу, это не будет провалом. Но успехи борца, последовавшие после Игр в Бразилии, дают надежду, что можно побороться и за более высокие места.

photo: GeoWrestling / FB Вольная борьба. Гено Петриашвили

После Олимпиады в Рио было проведено три чемпионата мира и на всех турнирах побеждал Петриашвили. Эти результаты говорят сами за себя. Не пропускал грузинский борец и континентальные первенства, коих было пять. В 2020 году Петриашвили выиграл соревнования, а еще по два раза становился серебряным и бронзовым призером. Про различные международные турниры различных рангов говорить уже не приходится.

Уже много лет основным соперником Петриашвили является турецкий борец Таха Акгюль. В двух из трех финалов на чемпионатах мира грузин побеждал именно турка, но уступал ему на чемпионатах Европы. Нет никаких сомнений, что дуэль двух великих борцов продолжится и на Играх в Токио. Акгюль постарается защитить звание олимпийского чемпиона, а Петриашвили, наверняка, захочет отобрать у своего соперника этот титул.