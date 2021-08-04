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Вольная борьба. Владимир Хинчегашвили победил на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион Владимир Хинчегашвили завершил карьеру

photo: courtesy of United World Wrestling
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210804/252500266/Olimpiyskiy-chempion-Vladimir-Khinchegashvili-zavershil-kareru.html

В своем послании Хинчегашвили выразил слова благодарности всем болельщикам, тренерам, врачам, представителям федерации борьбы Грузии и спортсменам, с которыми пересекался его жизненный путь

ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016) и серебряный призер Игр в Лондоне (2012) грузинский борец вольного стиля Владимир Хинчегашвили завершил профессиональную карьеру. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

"Борьба сделала меня таким, какой я есть, и я за это очень благодарен. Конечно, очень трудно было принять такое решение. Я очень хотел порадовать своих болельщиков выступлением в Токио, но, к сожалению, не получилось. В жизни наступают такие моменты, когда приходит время перемен. В моей жизни настал такой момент. И без лишних слов хочу сказать огромное спасибо своей маме, без поддержки которой я бы ничего не добился", – написал Хинчегашвили.

В своем послании Хинчегашвили также выразил слова благодарности всем болельщикам, тренерам, врачам, представителям федерации борьбы Грузии и спортсменам, с которыми пересекался его жизненный путь.

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photo : press-service of the Georgian Dream / FB
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Хинчегашвили – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016), серебряный призер Игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2015) и двукратный призер ЧМ, трехкратный чемпион Европы.

Перед Олимпиадой в Токио Хинчегашвили должен был принять участие в заключительном квалификационном турнире, но у спортсмена обнаружили коронавирус. В результате грузинский борец не смог попасть на Олимпийские игры.

Стоит также отметить, что из большого спорта Хинчегашвили уходит в политику. Несколько дней назад правящая партия страны "Грузинская мечта" выдвинула Хинчегашвили на пост мэра Гори.

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Теги:
Владимир Хинчегашвили, Грузия, спорт

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