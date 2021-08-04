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Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпийских играх - 2020

Лаша Талахадзе стал олимпийским чемпионом, установив три мировых рекорда

© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (77)
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Sputnik Грузия
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Грузину принадлежат все мировые рекорды в своей весовой категории - он выиграл четыре подряд чемпионата мира и пять чемпионатов Европы

ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 109 кг, установив на Олимпиаде в Токио сразу три мировых рекорда.

Лаша Талахадзе выступает на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Лаша Талахадзе выступает на Олимпийских играх - 2020

Талахадзе не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил очередные мировые рекорды, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский "Голиаф" поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

Лаша Талахадзе радуется победе на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Лаша Талахадзе радуется победе на Олимпийских играх - 2020

Необходимо отметить, что серебряного призера ОИ Али Давоуди (Иран), по сумме двоеборья Талахадзе опередил на 47 кг(!). Бронзовым призером стал Ман Асаад (Сирия) с результатом 424 кг.

Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпийских играх - 2020

Таким образом, Талахадзе сумел защитить свой титул олимпийского чемпиона, завоеванный им пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), и стал первым атлетом в истории независимой Грузии – дважды чемпионом Олимпийских игр.

Лаша Талахадзе и представители делегации Грузии на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Лаша Талахадзе и представители делегации Грузии на Олимпийских играх - 2020

Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой. Первым олимпийским чемпионом Игр стал дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг).

После победы Талахадзе Грузия поднялась на 23-е место в общекомандном медальном зачете.

Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (77)
Теги:
Лаша Талахадзе

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