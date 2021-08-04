Лаша Талахадзе стал олимпийским чемпионом, установив три мировых рекорда

ТБИЛИСИ, 4 авг - Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 109 кг, установив на Олимпиаде в Токио сразу три мировых рекорда.
Талахадзе не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил очередные мировые рекорды, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский "Голиаф" поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.
Необходимо отметить, что серебряного призера ОИ Али Давоуди (Иран), по сумме двоеборья Талахадзе опередил на 47 кг(!). Бронзовым призером стал Ман Асаад (Сирия) с результатом 424 кг.
Таким образом, Талахадзе сумел защитить свой титул олимпийского чемпиона, завоеванный им пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), и стал первым атлетом в истории независимой Грузии – дважды чемпионом Олимпийских игр.
Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой. Первым олимпийским чемпионом Игр стал дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг).
После победы Талахадзе Грузия поднялась на 23-е место в общекомандном медальном зачете.