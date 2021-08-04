Первые лица Грузии поздравляют Лашу Талахадзе с олимпийским золотом

Лаша Талахадзе стал первым двукратным олимпийским чемпионом в истории независимой Грузии, еще раз доказав в Токио, что он сильнейший человек на планете

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил грузинского тяжелоатлета Лашу Талахадзе со вторым по счету олимпийским золотом, связавшись с ним по телефону.

Из видео, опубликованного Гарибашвили, видно, что к поздравлениям присоединяются спикер парламента Каха Кучава, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, депутат от "ГМ" Мамука Мдинарадзе.

"Победа, которую мы все ждали! Легенда мирового спорта Лаша Талахадзе второй раз становится олимпийским чемпионом, установив два мировых рекорда! Поздравляю Лашу и всю Грузию!" - написал Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.

Свои поздравления чемпиону направила и президент Грузии. Саломе Зурабишвили напомнила, что благодаря золоту спортсмена Грузия вышла на 23 место в командном зачете.

"Поздравляю всех c золотом Лаши Талахадзе. Поздравляю его с очередной достойной победой и установлением мирового рекорда. Грузия находится на 23-м месте с семью медалями", - написала президент Грузии.

По словам министра культуры, спорта и по делам молодежи Теи Цулукиани, олимпийское чемпионство Лаши Талахадзе - это победа не только грузинского спорта, но и всей страны.

"У нас всегда были звезды мирового уровня, которые занимали видное место на международном поприще, создавали эпоху. Без преувеличения можно сказать, что именно таков Лаша Талахадзе, уже двукратный олимпийский чемпион и обладатель множества мировых рекордов. Лаша как знаменосец олимпийской сборной нашей страны с достоинством нес грузинский флаг на Олимпийских играх в Токио и спел сегодня государственный гимн Грузии, чтобы отпраздновать свою победу!" - написала министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии.

Лаша Талахадзе не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил очередные мировые рекорды, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский спортсмен поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой. Первым олимпийским чемпионом Игр стал дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг).

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