Триумфатор Олимпийских игр в Токио Лаша Талахадзе получит в подарок миллион лари

Для сборной Грузии медаль Лаши Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе получит в подарок миллион лари от правительства Грузии.

Правительство Грузии пообещало каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов США.

На двенадцатый день спортсмен Лаша Талахадзе не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил очередные мировые рекорды, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский "Голиаф" поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой. Первым олимпийским чемпионом Игр стал дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), который также получил в подарок миллион.

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