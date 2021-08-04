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Лаша Талахадзе

Триумфатор Олимпийских игр в Токио Лаша Талахадзе получит в подарок миллион лари

© AFP / ALEXANDER NEMENOV
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (80)
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Для сборной Грузии медаль Лаши Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе получит в подарок миллион лари от правительства Грузии.

Лаша Талахадзе выступает на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Первые лица Грузии поздравляют Лашу Талахадзе с олимпийским золотом

Правительство Грузии пообещало каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов США.

На двенадцатый день спортсмен Лаша Талахадзе не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил очередные мировые рекорды, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский "Голиаф" поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой. Первым олимпийским чемпионом Игр стал дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), который также получил в подарок миллион.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (80)
Теги:
Лаша Талахадзе, Грузия, Олимпийские игры

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