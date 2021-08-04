Двенадцатый день сборной Грузии на Олимпиаде – результаты

ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Двенадцатый соревновательный день Олимпиады в Токио стал историческим для Грузии. Впервые в истории независимости у страны появилась двухкратный олимпийский чемпион. Лаше Талахадзе не было равных в соревнованиях тяжелоатлетов в весовой категории свыше 109 кг.

Лаша Талахадзе – тяжелая атлетика (+109 кг)

Тяжелоатлетам, выступающим в эпоху Талахадзе, откровенно можно посочувствовать. Уже шесть лет(!), начиная с чемпионата мира 2015 года в Хьюстоне, грузинский "Голиаф" не проигрывает ни одного крупного турнира. Вот и перед Олимпиадой в Токио вопрос фаворита не стоял. На этих Играх боролись за серебро и бронзу. Золото, однозначно, должно было уезжать в Грузию.

Мало того, что Талахадзе без проблем завоевал титул и стал двухкратным олимпийским чемпионом, он попутно установил три мировых рекорда, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский "Голиаф" поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

Для сравнения, серебряный призер Игр в Токио Али Давоуди из Ирана по сумме двоеборья уступил Талахадзе 47 кг (!). Бронзовым призером ОИ стал Ман Асаад (Сирия) с результатом 424 кг.

"Большое спасибо всем, кто за меня болел и поддерживал. Безусловно, я очень рад, что сумел защитить свой титул. С таким нетерпением я ждал этой Олимпиады, и вот этот долгожданный момент настал. Еще раз спасибо за вашу поддержку", - сказал Талахадзе после церемонии награждения.

Для сборной Грузии медаль Талахадзе стала седьмой на Олимпиаде в Токио и второй золотой. Первым олимпийским чемпионом Игр стал дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг).

После победы Талахадзе Грузия поднялась на 23 место в общекомандном медальном зачете.

Стоит также отметить, что, завоевав седьмую медаль, сборная Грузии повторила достижения ОИ в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). На этих двух Олимпиадах наша команда также завоевала по семь медалей. Но на ковер еще не выходили борцы вольного стиля, где у Грузии есть отличные шансы на пьедестал.

Рамаз Зоидзе – греко-римская борьба (-67 кг)

Уже сегодня Грузия могла показать свой лучший результат на Олимпиадах, выиграй Рамаз Зоидзе поединок за бронзу. Но соперником грузинского борца в схватке за третье место был многоопытный Франк Штаблер из Германии, за плечами которого три победы на чемпионатах мира и два золота чемпионатов Европы. Штаблер победил 5:4, а Зоидзе будет уповать на Олимпиаду в Париже.