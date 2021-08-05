"Динамо" Батуми: единственный представитель Грузии продолжает путь в еврокубках

"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде по сумме двух матчей обыграло 7:0 "Тре Пенне" из Сан-Марино, а во втором – белорусский БАТЭ 4:2

ТБИЛИСИ, 5 авг – Sputnik. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Динамо" Батуми и турецким "Сивасспором" состоится 5 августа в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.

Обслуживать матч будет бригада арбитров из Боснии и Герцеговины, во главе с Ирфаном Пельто. Ассистентами на бровках выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный арбитр также представляет Боснию и Герцеговину – Милош Гигович.

"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде по сумме двух матчей обыграло 7:0 "Тре Пенне" из Сан-Марино, а во втором – белорусский БАТЭ 4:2.

"Сивасспор" начал свое выступление в турнире со второго квалификационного раунда, в котором обыграл молдавский "Петрокуб" (2:0).

Между собой "Динамо" Батуми и "Сивасспор" никогда не встречались.

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