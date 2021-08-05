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Лаша Талахадзе

Олимпийский чемпион Лаша Талахадзе просит болельщиков не встречать их в аэропорту

© AFP / ALEXANDER NEMENOV
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (82)
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Триумфатор Олимпийских игр Лаша Талахадзе и его команда возвращаются из Токио сегодня и надеются, что их не будут встречать в аэропорту многочисленные болельщики

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион, тяжелоатлет Лаша Талахадзе и врачи сборной Грузии просят болельщиков не встречать их сегодня в аэропорту из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 109 кг, установив на Олимпиаде в Токио сразу три мировых рекорда.

Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Лаша Талахадзе стал олимпийским чемпионом, установив три мировых рекорда

Талахадзе не только выиграл второе золото Олимпиады, но и установил очередные мировые рекорды, побив свои же прежние достижения. В рывке грузинский спортсмен поднял 223 кг (было 220), а в толчке 265 (было 264). По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 кг, что также является мировым рекордом.

По словам врача команды Георгия Чинчараули, они хорошо понимают, как рады болельщики победе Талахадзе и как хотят сфотографироваться с ним в аэропорту, но здоровье превыше всего.

"В связи с обострением эпидемической ситуации в стране, обращаюсь с просьбой к моим друзьям и родственникам, останьтесь дома и не приезжать в аэропорт! Я знаю, что вы счастливы, я знаю, что вам нужны фотографии с Лашей, вы хотите лично поздравить его, но и мнение Лаши такое же как у меня – в другой раз... Мы не расстроимся! Напротив! Будем рады, если вы позаботитесь о здоровье друг друга! Спасибо болельщикам", – написал Георгий Чинчараули.

Лаша Талахадзе выступает на Олимпийских играх - 2020
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
Первые лица Грузии поздравляют Лашу Талахадзе с олимпийским золотом

Грузия находится на пике четвертой волны пандемии коронавируса, который продержится минимум еще две-три недели, такие неутешительные прогнозы делают медики.

Количество инфицированных приближается 450 тысячам. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. Только за последние сутки от последствий ковида скончались 38 человек. А общее число жертв достигло 5 986 человек.

При этом, пока правительство не вводит жестких ограничений, ссылаясь на то, что экономика страны их просто не выдержит.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (82)
Теги:
Грузия, Лаша Талахадзе, Аэропорт

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