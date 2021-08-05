Главный тренер "Динамо" Батуми: у соперников шансы равные

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Динамо" Батуми и турецким "Сивасспором" пройдет 5 августа в Батуми

ТБИЛИСИ, 5 авг – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе считает, что матч против турецкого "Сивасспора" в третьем раунде Лиги конференций УЕФА будет непростым, но шансы соперников на продолжение борьбы равны.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Динамо" Батуми и турецким "Сивасспором" пройдет 5 августа в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени.

"Футболисты отдали много сил в матчах с БАТЭ. К этому добавилась усталость от перелетов. Я предоставил игрокам два дня отдыха. Думаю они успели восстановиться. Команда готова к матчу против "Сивасспора" и, как мне кажется, шансы на продолжение борьбы у обоих клубов равны", – сказал Гегучадзе на пресс-конференции.

Также Гегучадзе провел сравнение между БАТЭ и "Сивасспором":

"Эти клубы немного отличаются по стилю, но есть и общие моменты. Силу команды нужно оценивать по их игре на поле, но то, что слабых соперников на этом этапе уже нет – факт. Ко всему прочему для игроков и тренеров – такие матчи большой опыт", – отметил Гегучадзе.

"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде по сумме двух матчей обыграло 7:0 "Тре Пенне" из Сан-Марино, а во втором – белорусский БАТЭ 4:2.

"Сивасспор" начал свое выступление в турнире со второго квалификационного раунда, в котором обыграл молдавский "Петрокуб" (2:0).

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