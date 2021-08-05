Грузинский борец вышел в финал Олимпийских игр и гарантировал медаль

В тяжелейшем полуфинале в весовой категории до 125 кг Петриашвили со счетом 6:3 победил Амира Заре из Ирана

ТБИЛИСИ, 5 авг – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили вышел в финал Олимпийских игр.

В тяжелейшем полуфинале в весовой категории до 125 кг Петриашвили со счетом 6:3 победил Амира Заре из Ирана.

После первой половины поединка Петриашвили уступал 0:3, но после перерыва сумел перевернуть ход встречи и заслуженно вышел в финал.

В финале Петриашвили встретится с Го Стивесоном из США.

Таким образом, у Петриашвили будет как минимум серебро, а это значит, что он улучшил свое достижение Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), где стал бронзовым призером.

Более того, медаль Петриашвили станет для сборной Грузии восьмой на ОИ в Токио. Это лучший результат Грузии на Олимпийских играх за время независимости страны. По семь медалей наша команда завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

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