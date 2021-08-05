Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 6 августа – представление спортсменов

Гено Петриашвили – вольная борьба (-125 кг)
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили вышел в финал Олимпийских игр в Токио и улучшил свое достижение ОИ в Рио-де-Жанейро (2016), где стал бронзовым призером.
Медаль Петриашвили станет для сборной Грузии восьмой на ОИ в Токио. Это лучший результат Грузии на Олимпийских играх за время независимости страны. По семь медалей наша команда завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Элизбар Одикадзе – вольная борба (-97 кг)
Элизбар Одикадзе – последний представитель сборной Грузии по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро (2016) Одикадзе занял пятое место, и очень хочется надеяться, что на текущей Олимпиаде грузинский борец сумеет улучшить свой результат, хотя сделать это будет очень непросто.
На трех чемпионатах мира, последовавших за Играми в Рио, Одикадзе дважды занимал пятое место и только один раз стал бронзовым призером турнира. Гораздо лучше, а, что самое главное – стабильно, грузин выступает на чемпионатах Европы. На пяти подряд континентальных первенствах Одикадзе занимал третье место.
Саломе Пажава – художественная гимнастика
Саломе Пажава не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио, но попала на Игры благодаря так называемой хозяйской квоте.
Пять лет назад на ОИ в Рио-де-Жанейро Пажава заняла итоговое 14 место среди 26 участниц. Вряд ли от грузинской гимнастки стоит ожидать медали, но выход в финальную часть соревнований уже можно будет считать большим успехом.
Пажава является первой и пока единственной представительницей Грузии, завоевавшей медаль на чемпионатах Европы. В 2015 году на Европейских играх в Баку Пажава заняла третье место в соревнованиях с лентой.
Стоит также отметить, что дважды Пажава занимала четвертое место на этапах Кубка мира – в Баку (2018) в упражнениях с булавами и в Песаро (Италия, 2019) в упражнениях с лентой.