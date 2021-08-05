Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 6 августа – представление спортсменов

В предпоследний соревновательный день, 6 августа, на Олимпиаде в Токио выступят три грузинских спортсмена: борцы вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг), Элизбар Одикадзе (-97 кг) и Саломе Пажава в соревнованиях по художественной гимнастике

Гено Петриашвили – вольная борьба (-125 кг)

Georgian National Olympic Committee / FB Грузинский борец Гено Петриашвили вышел в финал Олимпиады

Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили вышел в финал Олимпийских игр в Токио и улучшил свое достижение ОИ в Рио-де-Жанейро (2016), где стал бронзовым призером.

Медаль Петриашвили станет для сборной Грузии восьмой на ОИ в Токио. Это лучший результат Грузии на Олимпийских играх за время независимости страны. По семь медалей наша команда завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Элизбар Одикадзе – вольная борба (-97 кг)

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Вольная борьба. Элизбар Одикадзе

Элизбар Одикадзе – последний представитель сборной Грузии по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро (2016) Одикадзе занял пятое место, и очень хочется надеяться, что на текущей Олимпиаде грузинский борец сумеет улучшить свой результат, хотя сделать это будет очень непросто.

На трех чемпионатах мира, последовавших за Играми в Рио, Одикадзе дважды занимал пятое место и только один раз стал бронзовым призером турнира. Гораздо лучше, а, что самое главное – стабильно, грузин выступает на чемпионатах Европы. На пяти подряд континентальных первенствах Одикадзе занимал третье место.

Саломе Пажава – художественная гимнастика

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili Спортсменка Саломе Пажава ставит подпись под текстом Олимпийской присяги

Саломе Пажава не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио, но попала на Игры благодаря так называемой хозяйской квоте.

Пять лет назад на ОИ в Рио-де-Жанейро Пажава заняла итоговое 14 место среди 26 участниц. Вряд ли от грузинской гимнастки стоит ожидать медали, но выход в финальную часть соревнований уже можно будет считать большим успехом.

Пажава является первой и пока единственной представительницей Грузии, завоевавшей медаль на чемпионатах Европы. В 2015 году на Европейских играх в Баку Пажава заняла третье место в соревнованиях с лентой.

Стоит также отметить, что дважды Пажава занимала четвертое место на этапах Кубка мира – в Баку (2018) в упражнениях с булавами и в Песаро (Италия, 2019) в упражнениях с лентой.