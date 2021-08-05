Тринадцатый день сборной Грузии на Олимпиаде – результаты

ТБИЛИСИ, 5 авг – Sputnik. К числу "13" можно относиться по-разному. Кого-то это сочетание единицы и тройки пугает, а кто-то не видит в этом никакого символизма. 13-й день Олимпиады в Токио принес Грузии положительные эмоции – борец вольного стиля Гено Петриашвили вышел в финал олимпийских соревнований в весовой категории до 125 кг.

Гено Петриашвили – вольная борьба (-125 кг)

Пять лет между Олимпиадами в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио вместили в себя три чемпионата мира. На всех побеждал Гено Петриашвили. Вполне логично, что все грузинские болельщики надеялись на то, что Петриашвили улучшит свой результат Игр в Бразилии, где он стал бронзовым призером.

В первой схватке на олимпийском турнире Петриашвили не испытал никаких трудностей и легко (11:0) победил представителя Египта Камаля Диальдина. В ¼ финала пришлось "повозиться" с Живей Денгом из Китая (5:2). Настоящие трудности начались в полуфинале против Амира Заре из Ирана.

Первую половину поединка Петриашвили провел достаточно пассивно и к перерыву уступал 0:3, имея еще и желтую карточку. Впору было искать валидол. Но после 30-секундного отдыха на ковер вышел совершенно другой Петриашвили. Грузин полностью завладел инициативой, заработал шесть баллов и заслуженно вышел в финал, где он встретится с американцем Го Стивесоном.

Как бы ни завершилось финальное противостояние, Петриашвили уже улучшил свой результат пятилетней давности. Конечно, всем болельщикам грузинского борца хотелось бы, чтобы Гено поднялся на высшую ступень пьедестала почета, но финал явление сложное, и Стивесон тоже имеет свои планы.

И вот еще что. Формально, Петриашвили еще не завоевал медаль, но это только дело времени. Завтра, 6 августа, в копилке сборной Грузии будет 8 (!) олимпийских наград Игр в Токио. Это станет лучшим результатом Грузии на Олимпийских играх за время независимости страны. По семь медалей наша команда завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Авто Кенчадзе – вольная борьба (-74 кг)

Для 25-летнего Авто Кенчадзе дебютная Олимпиада не сложилась. Грузинский борец проиграл в первом же поединке итальянцу Франку Камизо (1:5). Оставалось надеяться на то, что итальянец сумеет выйти в финал и у Кенчадзе появится шанс на бронзу (через репешаж). Но надеждам грузинских болельщиков и самого Кенчадзе не суждено было осуществиться – в полуфинале Камизо уступил представителю Беларуси – Мохамедхабибу Каджимухамедову.

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