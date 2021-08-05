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Чемпионат Грузии по футболу. Динамо Батуми - Дила Гори

"Динамо" Батуми проиграло "Сивасспору" в Лиге конференций УЕФА

photo : FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (209)
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Футболисты турецкого клуба нанесли всего два удара в створ ворот батумцев, и оба завершились голами

ТБИЛИСИ, 5 авг – Sputnik. "Динамо" Батуми уступило дома 1:2 турецкому "Сивасспору" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом тайме хозяева владели заметным преимуществом, но забитых голов болельщики так и не увидели.

Через 10 минут после перерыва "динамовцы" вышли вперед после отличного удара со штрафного Владимира Мамучашвили. Удвоить преимущество хозяев мог Фламарион, но свой шанс бразильский полузащитник не использовал.

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photo: FC Dinamo Batumi / FB
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Зато отличиться сумел нигерийский легионер "Сивасспора" Джеймс Леке, замкнувший головой фланговую подачу Фажра.

Матч катился к логической ничьей, но в уже компенсированное арбитром время еще один нигерийский легионер "Сивасспора" - Кайоде, принес победу гостям.

Стоит отметить, что футболисты "Сивасспора" нанесли всего два удара в створ ворот Купатадзе и оба стали результативными.

Ответная игра между командами пройдет через неделю в Турции.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (209)
Теги:
Грузия, Батуми, ФК "Динамо" Батуми, футбол

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