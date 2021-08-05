"Динамо" Батуми проиграло "Сивасспору" в Лиге конференций УЕФА

Футболисты турецкого клуба нанесли всего два удара в створ ворот батумцев, и оба завершились голами

ТБИЛИСИ, 5 авг – Sputnik. "Динамо" Батуми уступило дома 1:2 турецкому "Сивасспору" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом тайме хозяева владели заметным преимуществом, но забитых голов болельщики так и не увидели.

Через 10 минут после перерыва "динамовцы" вышли вперед после отличного удара со штрафного Владимира Мамучашвили. Удвоить преимущество хозяев мог Фламарион, но свой шанс бразильский полузащитник не использовал.

Зато отличиться сумел нигерийский легионер "Сивасспора" Джеймс Леке, замкнувший головой фланговую подачу Фажра.

Матч катился к логической ничьей, но в уже компенсированное арбитром время еще один нигерийский легионер "Сивасспора" - Кайоде, принес победу гостям.

Стоит отметить, что футболисты "Сивасспора" нанесли всего два удара в створ ворот Купатадзе и оба стали результативными.

Ответная игра между командами пройдет через неделю в Турции.

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