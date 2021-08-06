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Новый батумский стадион

Стадион в Батуми будет называться Adjarabet Arena

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1134)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210806/252515659/Stadion-v-Batumi-budet-nazyvatsya-Adjarabet-Arena.html

Право называть стадион компания Ajara PMC, которой принадлежит самая крупная сеть тотализаторов, приобрела на аукционе сроком на пять лет

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Новый стадион Батуми будет пять лет носить название Adjarabet Arena.

Право называть стадион компания Ajara PMC ("Аджара Проджект Менеджмент"), которой принадлежит самая крупная сеть тотализаторов, приобрела на аукционе, завершившемся 24 июня.

Стартовая цена лота составляла миллион лари. Размер ставки аукциона – 25 тысяч лари. Всего заинтересованные компании сделали 30 ставок. Выиграла ставка 1,75 миллиона – стоимость права называть стадион на год.

"Аджарабет в ближайшие пять лет в целом выплатит 8,75 миллиона лари. Также сотрудничество предусматривает ряд бенефитов: размещение букв по периметру стадиона, пользование бизнес-боксом и освещение фасада в корпоративных цветах", – говорится на сайте компании.

"Аджарабет" не будет иметь никакого отношения к управлению стадионом, а лишь размещать рекламу.

Новый футбольный стадион в Батуми международного класса
© Sputnik / Seyran Baroyan
Право назвать стадион в Батуми продали на аукционе за 1,75 миллиона лари

Строительство нового современного стадиона в Батуми началось в январе 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).

Официальное открытие стадиона состоялось 27 октября 2020 года.

В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

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Темы:
Спорт в Грузии (1134)
Теги:
Грузия, Батуми, Стадион

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