Стадион в Батуми будет называться Adjarabet Arena

Право называть стадион компания Ajara PMC, которой принадлежит самая крупная сеть тотализаторов, приобрела на аукционе сроком на пять лет

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Новый стадион Батуми будет пять лет носить название Adjarabet Arena.

Право называть стадион компания Ajara PMC ("Аджара Проджект Менеджмент"), которой принадлежит самая крупная сеть тотализаторов, приобрела на аукционе, завершившемся 24 июня.

"Аджарабет в ближайшие пять лет в целом выплатит 8,75 миллиона лари. Также сотрудничество предусматривает ряд бенефитов: размещение букв по периметру стадиона, пользование бизнес-боксом и освещение фасада в корпоративных цветах", – говорится на сайте компании.

Стартовая цена лота составляла миллион лари. Размер ставки аукциона – 25 тысяч лари. Всего заинтересованные компании сделали 30 ставок. Выиграла ставка 1,75 миллиона – стоимость права называть стадион на год.

"Аджарабет" не будет иметь никакого отношения к управлению стадионом, а лишь размещать рекламу.

Строительство нового современного стадиона в Батуми началось в январе 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).

Официальное открытие стадиона состоялось 27 октября 2020 года.

В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

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