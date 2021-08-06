"Мы потеряли концентрацию" – главный тренер "Динамо" Батуми о матче с турецким клубом

Ответная встреча между командами "Динамо" Батуми и турецким "Сивасспором" состоится через неделю в Турции

ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе считает, что причина домашнего поражения его подопечных со счетом 1:2 от турецкого "Сивасспора" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА – потеря концентрации в концовке матча, об этом грузинский наставник сказал на послематчевой пресс-конференции.

"В пропущенных голах вина не только защитников. У соперника есть футболисты, которые умеют отлично подавать и завершать атаки. Было заметно, что в концовке матча мы потеряли концентрацию. Возможно, причина в усталости футболистов. В целом же я не могу сказать, что мы провели плохой матч. До 75 минуты вели в счете, но потом были две ошибки, которыми воспользовался соперник", – сказал Гегучадзе.

Прокомментировал Гегучадзе и ответную игру, которая состоится через неделю в Турции:

"Мы стоим перед сложнейшей задачей, но я все равно думаю, что нет ничего возможного. Нужно будет сыграть в наш футбол и сохранять полную концентрацию. В любом случае мы учимся от игры к игре. Надеюсь, что футболисты и тренерский штаб сделает правильные выводы после этого поражения, и ответный матч пройдет по другому сценарию".

Динамовцы Батуми вышли вперед на 54 минуте, после точного удара Мамучашвили со штрафного. Однако грузинский клуб не сумел удержать своего преимущества. На 75 минуте Леке сравнял счет, а в уже компенсированное арбитром время Кайоде принес победу "Сивасспору". Стоит отметить, что при пропущенных мячах не лучшим образом сыграла оборона "Динамо".

Ответная встреча между командами состоится через неделю в Турции.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.