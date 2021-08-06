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Гено Петриашвили

Серебро! – борец Гено Петриашвили стал вице-чемпионом Олимпиады в Токио

© AFP / JACK GUEZ
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (85)
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Серебро Петриашвили стало восьмой медалью в копилки сборной Грузии, что стало лучшим результатом на Олимпийских играх за время независимости страны

ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В финале грузинский спортсмен в драматической борьбе уступил американцу Го Стивесону со  счетом 8:9. Петриашвили выигрывал 8:7, но на последней секунде соперник сумел провести прием и вырвать победу.

На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, тогда еще 23-летний Гено Петриашвили завоевал бронзу. После Олимпиады в Рио было проведено три чемпионата мира и на всех турнирах побеждал Петриашвили. Эти результаты говорят сами за себя. Не пропускал грузинский борец и континентальные первенства, коих было пять. В 2020 году Петриашвили выиграл соревнования, а еще по два раза становился серебряным и бронзовым призером. Про различные международные турниры различных рангов говорить уже не приходится.

Серебро Петриашвили стало восьмой медалью в копилки сборной Грузии, что стало лучшим результатом на Олимпийских играх за время независимости страны. Грузинские олимпийцы завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. По семь медалей наша команда завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (85)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры, Токио, Гено Петриашвили

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