Четырнадцатый день сборной Грузии на Олимпиаде – результаты

Предпоследний соревновательный день на Олимпиаде в Токио стал для сборной Грузии, пожалуй, самым драматичным и полным разочарований с начала Игр

Гено Петриашвили завоевал для грузинской команды серебро, но всего за две десятые секунды эта медаль могла быть золотой.

Гено Петриашвили – вольная борьба (-125 кг)

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW Борец Гено Петриашвили на Олимпиаде в Токио с серебрянной медалью

До начала олимпийского турнира по вольной борьбе большинство специалистов считало, что в финале весовой категории до 125 кг встретятся давние и хорошо знающие друг друга соперники – Гено Петриашвили и Таха Акгюль (Турция). Именно эти два спортсмена уже много лет являются главными действующими лицами в этой весовой категории.

Но Акгюль в финал не вышел и, в конечном итоге, довольствовался бронзовой медалью. Петриашвили же в решающем поединке предстояло встретиться с "обидчиком" Акгюля – американцем Гейбл Стивенсоном. Уже зная результат этого финала, так и хочется сказать – лучше бы вместо Стивенсона был Акгюль, на столько хорошо соперники знают друг друга.

© REUTERS / LEAH MILLIS Борец Гено Петриашвили в поединке на Олимпиаде в Токио

Первую половину поединка Стивенсон провел значительно активнее Петриашвили и к перерыву выигрывал со счетом 4:0. Но к такому сценарию болельщикам Гено не привыкать. В полуфинале он тоже проигрывал иранцу Заре 0:3, но в итоге победил 6:3.

Как и ожидалось, после перерыва Петриашвили преобразился и сумел сделать счет 8:5 в свою пользу. Это произошло за 58 секунд до окончания финала. Казалось бы, у американца есть еще целая минута для исправления ситуации, но у Стивенсона мало что получалось. Отыграть два очка американец сумел только за 9.8 секунды до завершения поединка. Счет стал 8:7, но все еще в пользу Петриашвили.

Что произошло с нашим борцом потом – сказать сложно. Ответ на этот вопрос, наверное, знает только сам Петриашвили. И то – если знает. Усталость, недооценка соперника, предвкушение олимпийского золота – вариантов масса. Последнюю атаку Стивенсон начал, когда на секундомере оставалось 6.5 (!) секунды.

Как мне кажется, такой опытный борец, как Петриашвили (все таки трехкратный чемпион мира), должен был грамотно отобороняться эти мгновения. Ведь на кону было золото Олимпиады. Но он не сумел этого сделать. Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до окончания финала и выиграл этот сумасшедший по накалу и драматизму финал.

Грузинская команда взяла челендж, но он лишь подтвердил решение судей, и окончательный счет финала стал 9:8 в пользу американца. Золотая медаль в мгновенье ока превратившаяся в серебряную, а оставшийся на ковре Петриашвили просто не понимал – что происходит!

И все же медаль Петриашвили стала исторической для Грузии (слабое утешение для Гено). Это восьмая награда грузинской команды на Играх в Токио, что является лучшим результатом на Олимпийских играх за время независимости страны. В Токио грузинские олимпийцы завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. По семь медалей наша команда завоевала в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Элизбар Одикадзе – вольная борьба (-97 кг)

Для Одикадзе путь на второй в карьере Олимпиаде начался с победы 6:3 в 1/8 финала над Мохаммед Хусейном из Ирана. Но уже в четвертьфинале грузинский борец потерпел сокрушительное поражение (0:10) от Абдулрашида Садулаева из России.

Радует то, что Садулаев вышел в финал, а это значит, что Одикадзе все еще может побороться за бронзу через репешаж.

Саломе Пажава – художественная гимнастика

Мало кто рассчитывал, что Саломе Пажава сумеет побороться за медали в художественной гимнастике. Отличным результатом стал бы выход в финальную часть соревнований, куда проходят 10 лучших спортсменок. Но этого не произошло.

В упражнениях с обручем Пажава заняла 14 место, с мячом 21, с булавами 10, а с лентой 8. В общей сложности грузинская гимнастка набрала 89.650 балла и в итоговом протоколе заняла 17 место среди 26 участниц.

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