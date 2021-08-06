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Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - Локомотив

"Арсенал" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1120)
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Матч между тульским "Арсеналом" и самарскими "Крыльями Советов" пройдет 7 августа и начнется в 17:30 по мск

После двух туров РПЛ сложно говорить о ярко выраженных аутсайдерах и лидерах, но "Арсенал" и "Крылья" пока располагаются в нижней части турнирной таблицы. Оба клуба свои две стартовые встречи проиграли.

"Арсенал" начал нынешний чемпионат двумя крупными поражениями от московского "Локомотива" (1:3) и казанского "Рубина" (0:3). Шесть пропущенных мячей в двух матчах – это явный перебор. Аналогичная ситуация только у "Ростова".

Футбол. РПЛ. Матч Крылья Советов — Краснодар
photo : press-service of FC "Krilya Sovetov"
Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" — "Краснодар"

"Крылья Советов" тоже проиграли два матча, но показали очень приличную игру. В первой игре против "Ахмата" (1:2) подопечные Игоря Осинькина даже могли зацепиться за ничью, но свою команду спас голкипер грозненской команды. Со "Спартаком" получилось не так все легко и просто. Футболисты "Крыльев" не нанесли ни одного удара в створ ворот "красно-белых" и проиграли 0:1.

Как мне кажется, предстоящий матч – это игра с обоюдными шансами. "Арсенал", безусловно, сделает все возможное, чтобы не потерпеть третье поражение подряд. Тем более играть предстоит дома. Но уверен, что гости окажут серьезное сопротивление и, учитывая слабую защиту "канониров", наверняка сумеют отличиться. Жду обмена голами в матче двух аутсайдеров.

Ставка: обе команды забьют за 1,85.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1120)
Теги:
футбол, прогноз на футбольный матч, Чемпионат России по футболу, ФК "Арсенал" Тула, Клуб "Крылья Советов"

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