"Гено, не расстраивайся!" - премьер-министр Грузии подбодрил Петриашвили

Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до финала и выиграл этот сумасшедший по накалу и драматизму бой

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Не расстраивайся, у тебя еще больший успех впереди, с такими словами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к Гено Петриашвили, получившему серебряную медаль по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

Петриашвили на последних секундах в финале проиграл американцу Гейбл Стивенсону. Фотография плачущего на церемонии награждения Петриаршвили мгновенно облетела грузинский интернет.

"Гено, не расстраивайся! Еще больший успех у тебя впереди. Мы гордимся тобой. Большое спасибо за еще одну медаль, которую ты принес нашей стране", - написал премьер-министр Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

Во время финального поединка первую половину поединка Стивенсон провел значительно активнее Петриашвили и к перерыву выигрывал со счетом 4:0. Но к такому сценарию болельщикам Гено не привыкать. В полуфинале он тоже проигрывал иранцу Заре 0:3, но в итоге победил 6:3.

Как и ожидалось, после перерыва Петриашвили преобразился и сумел сделать счет 8:5 в свою пользу. Это произошло за 58 секунд до окончания финала. Казалось бы, у американца есть еще целая минута для исправления ситуации, но у Стивенсона мало что получалось. Отыграть два очка американец сумел только за 9.8 секунды до завершения поединка. Счет стал 8:7, но все еще в пользу Петриашвили.

Что произошло с грузинским борцом потом – сказать сложно. Ответ на этот вопрос, наверное, знает только сам Петриашвили. . Последнюю атаку Стивенсон начал, когда на секундомере оставалось 6.5 секунды.

Последний прием Стивенсон провел за 0.2 (!) секунды до финала и выиграл этот сумасшедший по накалу и драматизму бой.

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