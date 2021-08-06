Кто выступит от Грузии на Олимпиаде 7 августа – представление спортсменов

Заключительный соревновательный день для сборной Грузии на Олимпийских играх в Токио будет 7 августа

В воскресенье, 8 августа, будут разыграны 13 комплектов медалей, но в этих соревнованиях Грузия не представлена. Поэтому будем болеть за каратиста Гогиту Аркания и борца Элизбара Одикадзе в субботу.

Гогита Аркания – карате кумите (-75 кг)

Карате впервые включен в программу Олимпийских игр. Грузию в этом виде программы представит Гогита Аркания. Наивысшее достижение Аркания – победа на чемпионате мира 2014 года в Бремене. Также грузинский спортсмен становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2018 году.

Понятно, что законодателем моды в этой дисциплине являются японцы, но по мнению экспертов и специалистов, Аркания вполне может побороться за пьедестал.

Элизбар Одикадзе – вольная борьба (-97 кг)

Для Одикадзе путь на второй в карьере Олимпиаде начался с победы 6:3 в 1/8 финала над Мохаммед Хусейном из Ирана. Но уже в четвертьфинале грузинский борец потерпел сокрушительное поражение (0:10) от Абдулрашида Садулаева из России.

Радует то, что Садулаев вышел в финал, а это значит, что Одикадзе все еще может побороться за бронзу через репешаж. Первым соперником грузинского борца станет Шариф Шарифов из Азербайджана.