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Футбол. Лига чемпионов. Матч Спартак - Бенфика

"Спартак" - "Нижний Новгород": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1121)
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Программа второго игрового дня третьего тура чемпионата России по футболу завершится матчем в Москве, в котором "Спартак" примет дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород"

"Спартак" провел блистательную предсезонку, во время которой крупно обыгрывал "Рубин", "Сочи" и "Химки". А потом начались суровые будни, к которым "народная команда" оказалась не готовой. Сначала "красно-белые" проиграли 0:1 тому же "Рубину", затем добыли минимальную победу на вернувшимися в РПЛ "Крыльями Советов", а потом сыграли с "Бенфикой" в Лиге чемпионов УЕФА, проиграв 0:2.

И здесь возникает главный вопрос – станет ли "Спартак" вымещать спортивную злость на дебютанте или же сыграет в эконом-режиме, чтобы постараться что-то противопоставить "Бенфике" в ответной игре. Как мне кажется, выложиться по максимуму в обоих матчах у подопечных Руй Витории не получится.

"Нижний Новгород" продолжает удивлять. Новички РПЛ пока совершенно не производят впечатление мальчиков для битья. В первом туре команда Кержакова обыграла "Сочи" (1:0), а в прошлые выходные увезла один балл из Екатеринбурга, сыграв вничью 1:1 с "Уралом".

Футбол. РПЛ. Матч Нижний Новгород - Сочи
© photo: Sputnik / Григорий Соколов
Игроки "Нижнего Новгорода" радуются забитому мячу в ворота "Сочи"

Честно говоря, с трудом верится в то, что "НН" сумеет не проиграть в третьем матче подряд. Если команда Кержакова сумеет увезти очки и из Москвы, то руководство московского клуба может начать задумываться о смене наставника, пока дело не зашло слишком далеко.

Но есть одно но. "Нижний Новгород" - команда молодая, озорная, с амбициозным тренером, который хочет о себе заявить. Как бы не сложился этот сезон, команду никто и ни в чем не обвинит. Думаю, гости не будут сидеть исключительно в обороне и будут нервировать соперника вылазками вперед, все-таки у "Спартака" сейчас не лучший эмоциональный фон.

Я предложу сыграть в этом матче на угловые. У "НН" в прошлом сезоне в ФНЛ была вторая по надежности оборона. Скорее всего, хозяевам придется повозиться, чтобы ее взломать. У "Спартака" должно быть много угловых. Но и гости в долгу не останутся, на 2-3 своих корнера обязательно наиграют.

Ставка: в матче будет больше 9.5 угловых за 1,85.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1121)
Теги:
футбол, Чемпионата мира по футболу, Чемпионат России по футболу, ФК "Спартак" Москва

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