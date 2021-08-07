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Молодые люди на улице Токио - столицы XXXII Олимпийских игр

Пятнадцатый день сборной Грузии на Олимпиаде – результаты

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (88)
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В целом на Олимпиаде в Токио сборная Грузии завоевала восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую

ТБИЛИСИ, 7 авг – Sputnik. Заключительный соревновательный день для сборной Грузии на Олимпиаде в Токио завершился без медалей. Нашу страну представляли два спортсмена – борец Элизбар Одикадзе и каратист Гогита Аркания, но ни одному из них не удалось подняться на пьедестал почета.

Элизбар Одикадзе – вольная борьба (-97 кг)

У борца вольного стиля Элизбара Одикадзе был шанс побороться за бронзовую медаль через репешаж, но с поставленной задачей наш спортсмен не справился. В поединке против Шарифа Шарифова из Азербайджана Одикадзе уступил со счетом 5:7 и остался без медали на своей второй Олимпиаде.

Гогита Аркания – карате кумите (-75 кг)

Многие специалисты предрекали грузинскому каратисту Гогите Аркания удачное выступление на Олимпиаде в Токио вплоть до медали. На деле же получилось совсем иначе.

Тара Дэвис из США на Олимпийских играх 2020 в Токио
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Из четырех поединков в группе "А" Аркания выиграл только один и не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира. Единственный бой грузинский каратист выиграл у Данияра Юлдашева из Казахстана (3:1). С турнирной точки зрения этот бой для Аркания не имел никакого значения.

Таким образом, на Олимпиаде в Токио сборная Грузии завоевала восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Это лучший показатель сборной Грузии на Олимпиадах за время независимости. На Играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) наша команда завоевала по семь медалей.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (88)
Теги:
Грузия, Олимпийские игры

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