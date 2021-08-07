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Лаша Бекаури

В Грузии появится спортзал имени олимпийского чемпиона Грузии по дзюдо

photo : Georgian National Olympic Committee
Спорт
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В пятый день Олимпиады в Токио дзюдоист Лаша Бекаури завоевал первую золотую медаль Грузии на Играх

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Один из спортзалов Грузии назовут именем Лаши Бекаури – олимпийского чемпиона по дзюдо, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Лаша Бекаури
photo : Georgian National Olympic Committee
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"Это большая радость для нас, всей страны, всего народа и жителей района Дедоплисцкаро. Я хочу еще раз поздравить Лашу, нашего героя, с победой. Он наша гордость. Сегодня я сообщил Лаше, что будет построен спортзал его имени", – сказал Гарибашвили на встрече с жителями села Ахриласкало, откуда родом Бекаури.

В пятый день Олимпиады в Токио дзюдоист Лаша Бекаури завоевал первую золотую медаль на Играх.

Интересно, что 21-летний Бекаури вообще мог пропустить Олимпиаду в Токио. Приблизительно месяц назад на чемпионате мира в Будапеште грузинский дзюдоист получил серьезную травму плеча и его участие в Играх было под вопросом. Восстановиться спортсмену помог главный врач олимпийской сборной Грузии – Зураб Кахабришвили.

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Теги:
Грузия, Лаша Бекаури

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