Паралимпийская сборная Грузии отправилась в Токио

Четырнадцать грузинских паралимпийцев выступят на Паралимпийских играх-2020 в Токио в шести видах спорта

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Паралимпийская делегация Грузии уже отбыла в Японию, где с 24 августа по 5 сентября пройдут Паралимпийские игры-2020.

Грузию в Токио представят 14 спортсменов, которые выступят в шести видах спорта.

Перед началом Олимпиады грузинские параатлеты пройдут сборы в префектуре Токусима.

8 августа в японской столице завершились Летние Олимпийские игры-2020. Грузинские спортсмены завоевали две золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.

Тем самым, они заняли 33 место в медальном зачете среди 206 стран.

Золотые медали грузинской сборной принесли Лаша Бекаури (дзюдо, 90 кг) и Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика, +109), серебряные Важа Маргвелашвили (дзюдо, 66 кг), Лаша Шавдатуашвили (дзюдо, 73 кг), Гурам Тушишвили (дзюдо, 73 кг), Якоб Каджая (греко-римская борьба, 130 кг), Гено Петриашвили (вольная борьба, 125 кг), бронзовую медаль завоевал Антон Плесной (тяжелая атлетика, 96 кг).

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