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ФК Динамо Тбилиси

"Сивасспор" - "Динамо" Батуми: прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1122)
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Sputnik Грузия
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Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между турецким "Сивасспором" и батумским "Динамо" состоится 12 августа и начнется в 22:00 по тбилисскому времени

В первом матче второго квалификационного раунда ЛК грузинский клуб также уступил в домашней игре. Динамовцы с минимальным счетом (0:1) уступили белорусскому БАТЭ, но на выезде сумели взять более чем убедительный реванш, победив 4:1. Смогут ли подопечные Гии Гегучадзе во второй раз подряд совершить такой comeback?

В батумском матче против "Сивасспора" хозяева владели небольшим преимуществом и даже вышли вперед после отличного удара Мамучашвили со штрафного. Все бы ничего, но вот концовку встречи "Динамо" провалило. Две простые ошибки в обороне привели к двум забитым голам. Причем победный мяч лучший бомбардир "Сивасспора" забил уже на пятой компенсированной минуте.

ФК Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Batumi / FB
ФК "Динамо" Тбилиси

После встречи с "Динамо" на прошлой неделе турецкий клуб больше не играл. А вот динамовцы в Национальном чемпионате разобрались с "Самтредиа" 3:1. По идее, это должно придать команде Гегучадзе дополнительный положительный заряд на предстоящий матч в Турции.

Если отталкиваться от букмекерских прогнозов, то "Сивасспор" идет явным фаворитом. На победу "храбрых" можно поставить с коэффициентом 1,7 (против 4,9 у "Динамо").

Я не рискну утверждать, что "Динамо" проведет матч по такому же сценарию, что и в игре против БАТЭ. Конечно, всякое может случиться, но от прогноза на исход я воздержусь. При этом мне кажется, что мы снова увидим обмен голами. Линия атаки грузинского клуба может быть вполне убедительной, но и промахи в обороне никуда не денутся за одну неделю.

Ставка: обе команды забьют за 1,8.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1122)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, УЕФА, футбол, прогноз на футбольный матч

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