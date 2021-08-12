Главный тренер "Динамо" Батуми: мы должны показать характер

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который состоялся неделю назад в Батуми, "Динамо" проиграло турецкому "Сивасспору" 1:2

ТБИЛИСИ, 12 авг – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе считает, что, несмотря на поражение в первом матче от "Сивасспора" (1:2) в Лиге конференций УЕФА, у его подопечных есть шанс на продолжение борьбы.

"Матч не будет простым. Мы все прекрасно осознаем, что нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но я думаю, что если у футболистов будет соответствующее настроение, в их профессионализме я не сомневаюсь, то у нас есть шанс на успех по сумме двух матчей", - сказал грузинский специалист перед ответной игрой, которая состоится 12 августа в Турции.

photo : FC Dinamo Batumi / FB Футболисты "Динамо" Батуми на тренировке

При этом Гегучадзе в очередной раз подчеркнул, что его подопечные должны сохранять концентрацию на протяжении всей игры:

"У нас очень сыгранная команда, но важнейшим условием для достижения успеха будет сохранение концентрации на протяжении всего матча. Ребята должны выйти на ответную игру с горящими глазами", - отметил Гегучадзе.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который состоялся неделю назад в Батуми, "Динамо" проиграло турецкому "Сивасспору" 1:2. Оба мяча гости забили в последние 15 минут встречи.

Матч между "Сивасспором" и "Динамо" начнется в 22:00 по тбилисскому времени.

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