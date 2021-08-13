"Динамо" Батуми завершило выступление в еврокубках

Благодаря голу на исходе основного времени батумские футболисты смогли перевести матч в овер-тайм, где хозяева смогли забить гол и выиграть двухматчевое противостояние

ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik. "Динамо" Батуми по сумме двух матчей уступило 2:3 турецкому "Сивасспору" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА и завершило выступление в турнире.

Первый тайм ответной игры прошел в равной борьбе, и на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во вторые 45 минут подопечные Гии Гегучадзе действовали значительно острее и на 78 минуте сумели забить. Отличился Георгий Панцулая, замкнувший передачу Тейди.

Благодаря этому голу "динамовцы" сумели перевести игру в дополнительное время, так как первый матч, состоявшийся неделю назад в Батуми, завершился победой "Сивасспора" со счетом 2:1.

Однако, в 30 минут дополнительного времени футболисты турецкой команды смотрелись чуть свежее. "Динамовцы" практически не атаковали, а "храбрые" постоянно угрожали воротам Михаила Алавидзе. Одна из затяжных атак на 109 минуте завершилась взятием ворот "Динамо". Отличился испанский легионер "Сивасспора" Хорхе Феликс.

В оставшиеся 11 минут гости постарались забить второй гол, чтобы перевести матч в серию пенальти, но так и не создали ни одного по-настоящему острого момента у ворот "Сивасспора".

Ничья 1:1, которая стала победной для турецкого клуба. В раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА "Сивасспор" встретится с датским "Копенгагеном".

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