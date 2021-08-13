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Чемпионат Грузии по футболу - Динамо Тбилиси и Самгурали

Чемпионат Грузии по футболу приостановлен из-за коронавируса на три недели

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (183)
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Матчи Национальной лиги Crystalbet и Национальной лиги Crystalbet 2, запланированные на 13 августа, будут проведены в свои сроки

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В соответствии с новыми ограничениями все чемпионаты, проводимы под эгидой Федерации футбола Грузии, будут временно приостановлены с 14 августа, говорится в заявлении ФФГ.

На основании анализа тенденции ухудшения эпидемиологической ситуации Межведомственный координационный совет принял решение ввести ограничения. С 14 августа по 4 сентября будет запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий, кроме международных центров, запрещена работа детских развлекательных центров. Объекты питания будут работать до 23:00 вместо 00:00.

Городской общественный транспорт - остановленные пассажирские автобусы на стоянке
© Sputnik / STRINGER
Бизнес-ассоциация Грузии одобрила введенные властями ограничения

Согласно постановлению ФФГ, все лиги Национального чемпионата Грузии смогут продолжить турниры с 4 сентября.

"Обновленный календарь турниров будет объявлен позже", – говорится в заявлении.

При этом в документе отмечается, что матчи Национальной лиги Crystalbet и Национальной лиги Crystalbet 2, запланированные на 13 августа, будут проведены в свои сроки.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже достигли тех цифр, которые были во время второй волны.

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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (183)
Теги:
Грузия, Федерация футбола Грузии, Чемпионат Грузии по футболу, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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