Грузинские медалисты Олимпиады в Токио получат от государства денежные награды

В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта, и они заняли 33 место в общем медальном зачете

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Все медалисты Олимпиады в Токио получат денежные награды от государства, размер которых определит их медаль, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузинские спортсмены завершили Олимпиаду с восьмью медалями, в том числе двумя золотыми.

"Получившие золотые медали получат миллион лари, серебро – 500 тысяч лари, а бронзу – 250 тысяч лари", – сказал Гарибашвили.

Он поблагодарил всю олимпийскую команду Грузии.

"За всеми медалями стоят ваш неустанный труд и самопожертвования для нашей страны и народа", – отметил Гарибашвили.

В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями заняла 33 место в медальном зачете. В копилке грузинских спортсменов две золотые, пять серебряных и 1 бронзовая медаль. При этом четыре медали представители Грузии получили в дзюдо.