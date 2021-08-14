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Грузинские медалисты Олимпиады в Токио получат от государства денежные награды

© REUTERS / Toby Melville
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (92)
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В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта, и они заняли 33 место в общем медальном зачете

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Все медалисты Олимпиады в Токио получат денежные награды от государства, размер которых определит их медаль, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Олимпиада в Токио. Гогита Аркания
© REUTERS / IVAN ALVARADO
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Грузинские спортсмены завершили Олимпиаду с восьмью медалями, в том числе двумя золотыми.

"Получившие золотые медали получат миллион лари, серебро – 500 тысяч лари, а бронзу – 250 тысяч лари", – сказал Гарибашвили.

Он поблагодарил всю олимпийскую команду Грузии.

"За всеми медалями стоят ваш неустанный труд и самопожертвования для нашей страны и народа", – отметил Гарибашвили.

В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями заняла 33 место в медальном зачете. В копилке грузинских спортсменов две золотые, пять серебряных и 1 бронзовая медаль. При этом четыре медали представители Грузии получили в дзюдо.

Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (92)
Теги:
Олимпийские игры, Грузия

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