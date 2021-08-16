Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР

Прогресс теннисиста связан с выступлением на турнире из серии "Мастерс" в Торонто, где Басилашвили дошел до 1/8 финала

ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили улучшил свою позицию в обновленном рейтинге АТР, поднявшись с 42 на 40 место.

Прогресс теннисиста связан с выступлением на турнире из серии "Мастерс" в Торонто (Канада), где Басилашвили дошел до 1/8 финала (проигрыш Хуберту Гуркачу – 7:6, 4:6, 4:6). Выход в третий круг соревнований позволил грузинскому теннисисту заработать 90 рейтинговых очков и 45 тысяч долларов призовых.

Следующий турнир, в котором примет участие Басилашвили, – "Мастерс" в Цинциннати (США). Первым соперником грузина станет итальянец Фабио Фоньини. Это будет первая очная встреча соперников.

Матч между Басилашвили и Фоньини состоится 16 августа и начнется в 19:00 по тбилисскому времени.

"Мастерс" в Цинциннати (Western & Southern Open) продлится до 22 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 4 миллиона 845 тысяч долларов, а действующим победителем является серб Новак Джокович.

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