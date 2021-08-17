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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист проиграл в первом же круге "Мастерса" в Цинциннати

photo : Georgian National Olympic Committee
Спорт
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Несмотря на поражение в первом же круге^ Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и 41 тысячу долларов призовых

ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

В первом же круге Басилашвили уступил итальянцу Фабио Фоньини (36) в двух сетах – 6:7, 3:6. Матч продолжался один час и 40 минут.

Николоз Басилашвили на Олимпийских играх
photo : Georgian National Olympic Committee
Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР

В первом сете оба соперника не самым лучшим образом подавали, и в результате каждый из теннисистов сумел сделать по два брейка. На последовавшем тай-брейке Фоньини смотрелся чуть лучше и заслуженно победил 7:3.

Во второй партии итальянец значительно лучше действовал на второй подаче (60 процентов выигранных мячей, против 40 у Басилашвили). Это и предопределило исход противостояния. Фоньини дважды взял подачу грузина и выиграл сет со счетом 6:3.

Несмотря на поражение в первом же круге^ Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и 41 тысячу долларов призовых.

"Мастерс" в Цинциннати (Western & Southern Open) продлится до 22 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 4 миллиона 845 тысяч долларов, а действующим победителем является серб Новак Джокович.

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