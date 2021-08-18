"Глазго Рейнджерс" - "Алашкерт": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между шотландским "Глазго Рейнджерс" и ереванским "Алашкертом" состоится 19 августа на стадионе "Айброкс" и начнется в 23:00 по тбилисскому времени

"Рейнджерс" начал свою еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов УЕФА, где подопечным Стивена Джерарда противостоял шведский "Мальмё". Большинство специалистов отдавали предпочтение шотландскому клубу, но "Рейнджерс" проиграл оба матча с одинаковым счетом 1:2 и выбыл из турнира, что стало настоящей сенсацией.

Стоит также отметить, что между двумя поражениями от "Мальмё" произошла осечка и в национальном чемпионате, где "Рейнджерс" уступил "Данди Юнайтед" 0:1. Серию из трех поражений подряд "плюшевые мишки" прервали в матче Кубка Лиги, где разгромили "Данфермлайн" 5:0.

Что касается "Алашкерта", то ереванский клуб уже может считать себя командой-героем. Проиграв "Шерифу" 1:4 по сумме двух матчей в ЛЧ, армянский клуб отправился в Лигу Европы, где взял верх над более опытным "Кайратом" из Казахстана. Оба матча завершились вничью (0:0 и 2:2), а в дополнительное время героем стал Александр Глишич, забивший победный гол.

До групповой стадии Лиги Европы осталось сделать всего один шаг, но, как мне кажется, "Алашкерт" уже достиг своего потолка в этой кампании. По мнению букмекеров, "Рейнджерс" является абсолютным фаворитом предстоящего противостояния. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,12 (против 17,0 (!) у "Алашкерта"). Понятно – расклад сил не в пользу армянского клуба.

Я уверен – "Рейнджерс" не оставит своих болельщиков без евротурнира. Если Джерард не сможет пройти барьер в виде "Алашкерта", акции английского тренера могут сильно упасть в цене. Понятно, что ставить на чистую победу шотландцев нет никакого смысла. Поэтому предлагаю сыграть на количество голов "Рейнджерс".

В восьми официальных матчах нынешнего сезона "Алашкерт" пропустил 13 голов, что свидетельствует о ненадежности обороны ереванского клуба. С другой стороны, "Рейнджерс" уверенно разобрался с "Данфермлайном" (5:0) и теперь неплохо было бы так же мощно и уверенно сыграть в Европе. Думаю, хозяева закроют вопрос о победителе в первой же игре и забьют, как минимум, три мяча в ворота "Алашкерта".

Ставка: Индивидуальный тотал "Рейнджерс" больше 2.5 мячей за 1,8.