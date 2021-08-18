"Нефтчи" – "Маккаби" Хайфа: прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между азербайджанским "Нефтчи" и "Маккаби" из Хайфы (Израиль) состоится 19 августа в Баку и начнется в 21:00 по тбилисскому времени

Клубы объединяет тот факт, что обе команды сумели выбить из еврокубковой кампании "Динамо" Тбилиси. "Нефтчи" сделал это в Лиге чемпионов (4:2 по сумме двух матчей), а "Маккаби" – в Лиге конференций (7:2 по итогам двух встреч). Сейчас команды в очном противостоянии выяснят, кто из них сыграет на групповой стадии турнира.

Если говорить о "Нефтчи", то в последнее время клуб из Баку испытывает серьезные игровые проблемы. После победы над "Динамо", подопечные Самира Абассова трижды проиграли и два матча свели вничью, вылетев и из ЛЧ (проиграли "Олимпиакосу" 0:2) и Лиги Европы (проиграли ХИК-у 2:5).

Необходимо также отметить, что в семи официальных матчах сезона "Нефтчи" пропустил 13 голов, что не добавляет оптимизма перед игрой с "Маккаби".

Что касается израильского клуба, то после вылета из ЛЧ, "Маккаби" более чем уверенно движется в направлении групповой стадии Лиги конференций. Обыграв "Динамо", клуб из Хайфы в третьем квалификационном раунде разобрался с "Торсхваном" с Фарерских островов. Дома израильтяне победили 7:2, а ответную игру провели вторым составом и уступили 0:1.

Если говорить о фаворите, то в предстоящей игре букмекеры отдают преимущество "Маккаби". Победа гостей оценивается коэффициентом 2,1 (против 3,25 у "Нефтчи"). Как мне кажется, "Маккаби" сумеет выйти в групповой этап, победив по сумме двух матчей. Но в Баку израильтяне могут столкнуться с определенным отпором – должна же неудачная серия "Нефтчи" когда-нибыдь прерваться.

Предположу, что в матче будет обмен голами. "Нефтчи" пропускал в последних 10 матчах, а "Маккаби" в восьми. Как мы видим, оборона оставляет желать лучшего у обоих соперников.

Ставка: обе команды забьют за 1,8.