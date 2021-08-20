"Урал" - "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Десять дней назад Игорь Шалимов возглавил "Урал", сменив на посту главного тренера Юрия Матвеева. "Шмели" просто ужасно начали чемпионат России, и руководство клуба приняло решение о смене наставника.

Правда, дебют Шалимова у руля "Урала" не удался – команда потерпела выездное поражение от "Спартака" (0:1). Этот проигрыш стал для "шмелей" третьим в четырех матчах РПЛ. При этом "Урал" забил только один гол – это худший показатель в премьер-лиге. Нет ничего удивительного, что с такими показателями клуб из Екатеринбурга занимает последнее место в турнирной таблице.

Что касается "Динамо", то подопечные Сандро Шварца начали РПЛ с трех побед подряд и только в прошлом туре потеряли первые очки. На выезде "бело-голубые" уступили "Ахмату" (1:2).

© photo: Sputnik / Владимир Федоренко Футбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Урал"

Стоит отметить, что "динамовцы" забивали в каждом из четырех матчей РПЛ. Лучшим бомбардиром команды является полузащитник Даниил Фомин, который забил четыре из восьми мячей своей команды.

Исходя из показателей команд, букмекеры отдают явное преимущество "Динамо". На победу столичного клуба можно поставить с коэффициентом 1,61 (против 5,75 у хозяев). Но лично мне нравится вариант с обменом голов.

У Шалимова было очень мало времени на то, чтобы подготовить команду к достойному выезду против "Спартака". Но сейчас, в первом домашнем матче, "Урал" уже может и должен удивлять. Спасать положение нужно начинать здесь и сейчас. Я вполне допускаю, что "Урал" может вновь не выиграть, уж слишком хорошо сейчас "Динамо", но забить хозяева должны. А учитывая оборону "шмелей" - и пропустить.

Ставка: обе команды забьют за 2,0.

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