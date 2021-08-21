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Футбол. Кубок России. Матч Краснодар - Сочи

"Крылья Советов" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1126)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Крылья Советов" - "Сочи"

Программу первого игрового дня V тура российской премьер-лиги будет завершать противостояние в Самаре между "Крыльями Советов" и "Сочи". После четырех сыгранных туров "Крылья" занимают в турнирной таблице третье место с конца, а "Сочи" на диаметрально противоположной позиции.

После годичного пребывания в ФНЛ самарский клуб вернулся в российскую футбольную элиту, но своих поклонников пока не радует. В трех стартовых турах подопечные Игоря Осинькина проиграли и первые очки набрали только в прошлые выходные, сыграв вничью 1:1 с "Рубином".

Что касается "Сочи", то у "барсов" складывается все с точностью до наоборот. В первом туре "сочинцы" неожиданно уступили дебютанту РПЛ – "Нижнему Новгороду" (0:1), после чего одержали три победы кряду. Как итог – место среди лидеров чемпионата.

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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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В предстоящем противостоянии букмекеры не отдают ни одному из соперников явного преимущества. Победа "Крыльев" котируется коэффициентом 2,75, а успех "Сочи" - 2,5.

При этом стоит отметить, что между собой команды встречались три раза (два раза в официальных матчах и один раз в товарищеском) и во всех случаях победа оставалась за "Крыльями" (2:0, 3:0, 4:1).

Самарский клуб начал набирать очки, и это говорит о том, что "Крылья" постепенно адаптируются к РПЛ. Но в то, что после ничьей с "Рубином" команда сумеет сразу же одержать победу над одним из лидеров чемпионата – я не верю. "Сочи" будет ближе к победе, но не исключаю и ничейного исхода.

Ставка: победа "Сочи" в один мяч или ничья за 1,78.

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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1126)
Теги:
футбол, прогноз на футбольный матч, Чемпионат России по футболу, Клуб "Крылья Советов"

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