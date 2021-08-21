Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставлен на продажу

Первый аукцион, объявленный 4 августа, не состоялся, так как потенциальных покупателей не оказалось, как считается, из-за многочисленных условий для инвестора

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Муниципалитет города Кутаиси (регион Имерети), владеющий 100% долей футбольного клуба "Торпедо", заново выставит его на аукцион до конца следующей недели.

В первый раз аукцион начался 4 августа 2021 года и безуспешно завершился 19 августа. Стоимость лота составляла 567 тысяч лари (181,2 тысячи долларов).

По информации Первого канала, аукцион провалился, так как всех заинтересованных смутили условия его покупки.

Дело в том, что местное самоуправление Кутаиси предъявляет к потенциальному инвестору 15 требований – тот кто купит клуб, должен будет еще выплатить и долг в размере 2,5 миллиона лари (798 тысяч долларов).

Инвестор несет ответственность за работу футбольной школы и должен гарантировать функционирование футбольной академии и детских команд, рассчитанных на 200 детей. От инвестора также требуется вкладывать не менее миллиона лари в год и искать альтернативные источники дохода.

Среди условий есть пункт о том, что в случае прекращения финансирования со стороны Фонда развития футбола Грузии - в таком случае бюджет клуба должен быть не менее 4 миллионов лари. Кроме того, новый владелец команды должен ежегодно выполнять лицензионные требования УЕФА и Национальной лиги.

Приобретением клуба, но на своих условиях, заинтересована компания "Альянс групп".

"Вместо того, чтобы привлекать потенциальных инвесторов различными привлекательными предложениями, условия продажи клуба были расписаны смутно, намеренно или ненамеренно прописаны как рискованные перспективы. Следовательно, по логике вещей, этот актив не оказался интересным для бизнеса, и аукцион провалился", - говорится в заявлении компании.

Компания выразила готовность срочно войти в управление "Торпедо" и сделать солидные инвестиции.

"Альянс групп" предлагает:

Покрыть текущую задолженность по заработной плате

Вернуть долги старого инвестора

В бюджет клуба на ближайшие 2 года выделить не менее 6 миллионов долларов

Муниципалитет возьмет на себя другую непонятную непризнанную или признанную задолженность

В таком случае компания выразила готовность начать процесс реорганизации и управления клубом в течение одной рабочей недели.

Кутаисское "Торпедо" - второй по числу завоеванных трофеев в Грузии, уступает лишь тбилисскому "Динамо". Клуб по четыре раза чемпионат и Кубок Грузии, дважды становился обладателем Суперкубка страны.

В июне 2017 года клуб был продан на аукционе за сумму порядка $125 тыс. Владельцем стала компания International Soccer House. До этого клубом владела мэрия Кутаиси, а в 2010—2014 годах — компания Wissol. Летом 2019 года команда стала испытывать финансовые трудности, в связи с чем команду покинула большая часть игроков основного состава.

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